Die nächste Packung für die SGM Senden-Ay

Eine Woche zuvor hatte die SGM Senden-Ay vom Tabellenführer Öpfingen mit 6:1 auf die Mütze bekommen, am Samstag wurde sie im Derby der Fußball-Bezirksliga vor eigenem Publikum von der SGM Aufheim-Holzschwang mit 5:1 abgefertigt. Die Gäste dominierten zumindest in der ersten Halbzeit eindeutig und gewannen am Ende auch in dieser Höhe verdient.

Für Aufheim-Holzschwang begann die Partie absolut nach Wunsch: Schon in der 2. Minute patzte die Abwehr des Gegners, dessen Torhüter Etjen Sulejman konnte am Boden liegend auch nicht mehr eingreifen und Jan Krumpschmid schob den Ball zur 1:0-Führung ins Tor. Daniel Stumpp gelang das 2:0 (27.), sieben Minuten später erhöhte Fabian Knauer auf 3:0, womit die Begegnung eigentlich schon entschieden war, weil die Einheimischen nicht den Eindruck machten, dem Gegner wirklich Paroli bieten zu können. Immerhin verkürzte Mikail Öztürk unmittelbar vor der Pause fast aus dem Nichts auf 1:3 (45.).

Aus der Kabine kam die Mannschaft von Trainer Stefan Reinert mit neuem Elan. Sie machte der Aufheim-Holzschwanger Spielgemeinschaft jetzt das Leben schwer, verteidigte besser und tat auch mehr für die Offensive. Zwingende Chancen konnte sie sich aber nicht erarbeiten, die SGM Aufheim-Holzschwang kontrollierte weiterhin die Partie. Zu zwei weiteren Treffern kam sie außerdem, weil die SGM Senden-Ay nun mit mehr Risiko spielte und die Abwehr entblößte. Krumpschmid schloss in der 77. Minute einen Konter zum 4:1 ab. Nachdem der Sendener Mikail Öztürk nach einem groben Foul und anschließenden Reklamationen die gelb-rote Karte gesehen hatte (87.), legte Robin Pass in der Nachspielzeit noch einen Treffer nach zum 5:1 für Aufheim-Holzschwang.

Deren Trainer Johannes Paul sagte: „Unser Sieg ist in dieser Höhe verdient, auch wenn wir es in der zweiten Halbzeit etwas kompliziert gemacht haben. Einziger Vorwurf an meine Mannschaft: Sie hat zu einfach das Gegentor kassiert.“ Der Kollege Stefan Reinert von der SGM Senden-Ay kommentierte: „Wir haben die ersten 35 Minuten verschlafen, zur Halbzeit war ein höherer Rückstand möglich. Im zweiten Durchgang haben wir Charakter gezeigt und wollten das Spiel noch drehen. Aufheim ist eben ein Topteam in dieser Liga. Jetzt wollen wir eine Serie starten.“