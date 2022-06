Fußball

15:53 Uhr

Die Relegation ist ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt

Ingstettens Christian Steidle (Mitte) und seine Mitstreiter hoffen am Wochenende auf den entscheidenden Sieg im Kampf um den Klassenerhalt.

Lokal Die SSG Ulm 99 und die SGM Ingstetten/Schießen müssen im Kampf um den Klassenerhalt in ihren Ligen nachsitzen. Am Wochenende stehen die entscheidenden Spiele an.

Von Jürgen Schuster

Zwei Spiele, zwei Ligen, ein Ziel: Für die SSG Ulm 99 und die SGM Ingstetten/Schießen geht es am Wochenende um den jeweiligen Klassenerhalt. „Wir wollen das Buch zu machen und sind froh, wenn es endlich rum ist“, sagt Ulms Trainer Bernd Pfisterer vor dem entscheidenden Relegationsspiel zur Landesliga gegen den VfL Kirchheim am Sonntag (15 Uhr).

