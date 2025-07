Die Roten verlernen es nicht

Deutscher Meister bei den Männern, deutscher Meister bei den Frauen und süddeutscher Meister in beinahe allen Altersklassen – der FC Bayern München ist einfach das Maß aller Dinge im Fußball. Das wird sich aller Voraussicht nach bei den süddeutschen Titelkämpfen am kommenden Samstag und Sonntag auf dem Sportgelände des VfL Ulm/Neu-Ulm bestätigen. Mit ein bisschen Glück bekommen die Zuschauer und Zuschauerinnen dann auch ein paar Ex-Profis zu sehen.

Die Bayern, die bei den SFV-Wettbewerben im vergangenen Jahr gleich drei Titel geholt haben, werden in diesem Jahr wieder mit vier Mannschaften in Ulm vertreten sein. So bei den Ü32-Herren, bei denen sie es unter anderem mit dem FV Ettlingenweier (Baden) zu tun bekommen, der mit dem Titelgewinn 2023 und der Vizemeisterschaft 2024 schon kräftige Duftmarken gesetzt hat. Lediglich bei den Ü40-Herren musste sich Bayern München im Finale der bayerischen Meisterschaft dem 1. FC Nürnberg geschlagen geben. Mit dem hessischen Meister SG Hoechst Classique/Harheim zählt bei den Ü40-Herren tritt ein weiteres Schwergewicht an. Als Titelverteidiger machen sich auch die Ü50-Spieler des FC Bayern München Hoffnungen auf die erneute Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Bei den Ü60-Herren wird erst zum fünften Mal ein süddeutscher Meister ermittelt. Da in dieser Altersklasse keine deutsche Meisterschaft ausgetragen wird, geht es in Ulm um den hochwertigsten Titel und Titelverteidiger ist – natürlich – der FC Bayern München.

Bei den Ü32-Frauen setzt sich das Teilnehmerfeld aus lediglich vier Teams zusammen. Auch hier gilt der Titelverteidiger FC Bayern München als Topfavorit.

Die Siegerehrung des Ü50-Wettbewerbs findet am Samstag um 17.30 Uhr statt, die in allen anderen Altersklassen am Sonntag um 14.30 Uhr. Die genauen Spielpläne gibt es online unter fussball.de