Die SGM Aufheim-Holzschwang schenkt Kettershausen ordentlich ein

Plus Die SGM Aufheim-Holzschwang hat mit dem personell arg gebeutelten Aufsteiger aus Kettershausen keine Mühe. Wie die anderen Spiele in der Bezirksliga liefen.

Von Michael Schuster

Beim TSV Kettershausen-Bebenhausen könnten nach dem sang- und klanglosen 0:5 am Sonntagnachmittag bei der SGM Aufheim/Holzschwang die Alarmglocken schrillen. Zumindest scheint der von Trainer Ralph Amann angedeutete „Fuß“ wieder aus der Tür zur Fußball-Bezirksliga herauszurutschen. Der Coach bleibt aber relativ locker. „Das war kein Gegner, mit dem wir uns messen können“, gab er nach dem Schlusspfiff zu Protokoll.

Er musste seine Truppe ohnehin stark gehandicapt an den Start schicken und sah zudem schon nach 50 Sekunden jeden Matchplan über den Haufen geworfen. Phillip Simon verwandelte die erste Ecke der Partie ohne jede Gegenwehr halbhoch im Fünfmeterraum zur Führung für die Aufheimer. Danach hatte es den Anschein, als könnte der TSV Kettershausen die Partie offenhalten. Dieser Schein trügte allerdings. Quasi jeder von den Gastgebern ernsthaft vorgetragene Angriff wurde aufgrund der mangelhaften Abstimmung und fehlenden Kompaktheit beider TSV-Ketten zum Gefahrenmoment. Benedikt Chandra stellte in der 17. Minute mit dem zweiten Torabschluss auch prompt auf 2:0. „Ich musste heute 14 Spieler ersetzen. Das können wir nicht kompensieren“, erklärte Amann die Defizite in Abstimmung und Rückwärtsbewegung. Phillip Simon, wieder nach einer Krumpschmid-Hereingabe, diesmal aber per Kopf (25.) und Krumpschmid selbst (44.) entschieden die Partie schon bis zum Pausenpfiff.

