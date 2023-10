Fußball

Die SGM Senden/Ay eilt zum achten Sieg im achten Spiel

Plus Die SGM Senden/Ay hat in der Kreisliga A Iller beim 3:0 mit dem FV Gerlenhofen wenig Mühe – und vergibt dabei auch noch reihenweise Chancen.

Die SGM Senden/Ay setzte ihre Erfolgsserie in der Fußball-Kreisliga A Iller fort und holte beim 3:0 gegen den FV Gerlenhofen den achten Sieg im achten Spiel. Die Partie begann schwungvoll, die Gäste hatten sogar ein leichtes Übergewicht.

Nach zehn Minuten fiel aber das 1:0 durch Daniel Knauer für die Hausherren. Vorausgegangen war ein Freistoß von Maura Macchia. Bei dieser Aktion sah die Gerlenhofener Hintermannschaft nicht gut aus. Danach kam die SGM in Fahrt. Die einzige Möglichkeit für die Gäste schenkte Patrick Reichl leichtfertig her (20.). Auf der anderen Seite passte SGM-Spielertrainer Simon Fichäß auf Carlos Geric, der zum 2:0 traf (23.). Er hätte in der 32. Minute auf 3:0 erhöhen können, blieb aber an Torwart Alexander Wille hängen.

