Die Spatzen-Fans treibt eine Frage um: Bleibt er oder bleibt er nicht?

Plus Während Regionalliga-Meister Ulm das letzte Saisonspiel in Haiger bestreitet, dreht sich vieles um die Frage nach der Zukunft von Trainer Thomas Wörle.

Von Stephan Schöttl

Es ist die Frage, die das Umfeld des SSV Ulm 1846 Fußball nach der großen Aufstiegs-Sause umtreibt: Bleibt er nun oder bleibt er nicht? Die Zukunft von Trainer Thomas Wörle bei den Spatzen ist nach wie vor offen, der Vertrag, der am 30. Juni 2023 endet, noch nicht verlängert. Gleiches gilt für den Kontrakt von Co-Trainer Maximilian Knauer. Der Tenor ist deutlich: Fans, Gönner und Sponsoren des Vereins wünschen sich, dass der Meistermacher an der Donau weitermacht. Wörle selbst reagierte auf derartige Fragen bei der wöchentlichen Medienrunde weiterhin zurückhaltend und sagte: „Wir wollten uns erst voll und ganz auf die wichtigen Aufgaben auf dem Platz fokussieren. Jetzt ist die Zeit gekommen, miteinander Gespräche zu führen und darüber nachzudenken.“

Dass bis zu einer Entscheidung nicht mehr viel Zeit vergehen darf, ist allen Beteiligten aber auch klar. Wörle meinte: „Die Dinge müssen jetzt grundsätzlich schnell gehen. Die Kaderplanung steht an, die Vorbereitung naht.“ Nach dem letzten Saisonspiel am Samstag (14 Uhr) beim TSV Steinbach Haiger ist erst einmal Pause. Vier Wochen lang hat die Mannschaft frei. Dann stehen Ende Juni schon wieder Leistungstests an. Sechs Wochen sind bis zum ersten Saisonspiel in der 3. Liga vorgesehen, um sich auf das nächste Level vorzubereiten. Ob Wörle dann weiterhin das Sagen bei den Spatzen hat? Wieder hält er sich bedeckt, sagt: „Man muss das in aller Ruhe besprechen. Eines nach dem anderen.“

