Fußball

vor 2 Min.

Die Spatzen feiern gegen den FC Ingolstadt 04 eine Premiere

Plus Zum ersten Mal trifft der SSV Ulm 1846 Fußball in einem Pflichtspiel auf den FC Ingolstadt. Dessen Trainer Michael Köllner warnt vor dem Regionalliga-Meister.

Von Stephan Schöttl

Eine Premiere feiert der SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag (14 Uhr) in der 3. Liga: Noch nie zuvor gab es ein Pflichtspiel gegen den FC Ingolstadt 04, die beiden Klubs treffen zum allerersten Mal aufeinander. Und es ist zugleich das Topspiel an diesem Wochenende in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands und wird vom SWR sowie im Bayerischen Fernsehen live und kostenfrei übertragen.

Die Personalsituation: Insgesamt sieht es gut aus bei den Spatzen. Von größerem Verletzungspech ist die Mannschaft bislang verschont geblieben. „Der eine oder andere ist zwar angeschlagen, aber ich gehe davon aus, dass wir am Samstag wieder auf alle Spieler zurückgreifen können“, sagt Trainer Thomas Wörle. Er hat momentan daher auch eine Art Luxusproblem – und einen internen Konkurrenzkampf auf hohem Niveau. Wörle meint: „Das zeigt, dass die Jungs professionell arbeiten, dass wir medizinisch und physiotherapeutisch einen tollen Job machen und die Belastungssteuerung stimmt.“ Der Cheftrainer muss aber auch so manche schwierige Entscheidung fällen, denn im Kader ist eben nur begrenzt Platz. Wörle sagt: „Auf dem Level, auf dem wir uns befinden, brauchen wir genau das, um Leistung zu fördern. Großes Kompliment an alle, dass sie sich in den Dienst der Mannschaft stellen.“

