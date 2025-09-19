Icon Menü
Fußball: Die Stimmung beim SSV Ulm 1846 Fußball ist angespannt

Fußball

Die Stimmung beim SSV Ulm 1846 Fußball ist angespannt

Geschäftsführer Markus Thiele wirkt nach der Trennung von Trainer Lechleiter gereizt. Die Frage nach einem möglichen Wörle-Comeback beantwortet er kurz, aber eindeutig.
Von Pit Meier
    Geschäftsführer Markus Thiele wird von vielen Fans des SSV Ulm 1846 Fußball für die unbefriedigende sportliche Situation mitverantwortlich gemacht.
    Geschäftsführer Markus Thiele wird von vielen Fans des SSV Ulm 1846 Fußball für die unbefrigende sportliche Situation mitverantwortlich gemacht. Foto: Imago/Nordphoto/Hafner

    Der SSV Ulm 1846 Fußball braucht einen neuen Trainer, aus der Sicht vieler Fans liegt die Ideallösung auf der Hand: Thomas Wörle hat beim Drittligisten sowieso noch einen Vertrag bis zum Jahr 2027 und steht also auf der Gehaltsliste des Vereins. Also könnte man den im März dieses Jahres geschassten Aufstiegshelden doch wieder zum Dienstantritt bitten und alles würde gut. Frage also an Markus Thiele in der Presserunde vor dem Heimspiel gegen Regensburg am Sonntag (19.30 Uhr): Ist dieses Szenario völlig absurd? Der Geschäftsführer antwortet schmallippig mit einem einzigen Wort: „Ja.“ Ein Wörle-Comeback wird es also definitiv nicht geben, an der Gerüchtebörse werden Namen wie Sascha Hildmann (bis April bei Preußen Münster) und Tobias Schweinsteiger (bis November 2023 in Osnabrück) gehandelt, auch Holger Bachthaler vom FV Illertissen wurde bereits genannt. Gegen Regensburg wird jedenfalls der bisherige U19-Trainer Moritz Glasbrenner die Mannschaft betreuen. Der gebürtige Söflinger nimmt die Aufgabe mit „Demut und Dankbarkeit“ in Angriff, er betrachtet sich auch selbst als Interimslösung: „Das ist ein Auftrag für vier Tage.“

