Fußball

vor 18 Min.

Die Winterpause kommt für den SSV Ulm 1846 Fußball genau richtig

Plus Im letzten Spiel des Jahres verliert der SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga beim 1. FC Saarbrücken mit 1:2. Den Spatzen fehlt kurz vor Weihnachten die Frische.

Von Stephan Schöttl

Nein, in Saarbrücken zu verlieren, ist in diesem Jahr wahrlich keine Schande. Das ist zuletzt schon ganz anderen Mannschaften passiert. Dem FC Bayern München zum Beispiel. Oder Eintracht Frankfurt. Auch die beiden Drittliga-Spitzenteams aus Regensburg und Dresden haben im Saarland nicht gewonnen. Am Dienstagabend hat sich in diese Auszählung auch noch der SSV Ulm 1846 Fußball eingereiht. Beim 1:2 (0:1) sind die Spatzen im letzten Spiel des Jahres leer ausgegangen.

Das Ergebnis hört sich knapp an, letztlich war der Sieg der Hausherren aber hochverdient. Das war auch der einhellige Tenor seitens der Ulmer, die gleichwohl auf ein beeindruckendes Jahr zurückblicken. Trainer Thomas Wörle meinte: „Insgesamt war Saarbrücken wacher, gieriger und frischer.“ In den nächsten Tagen haben sie Zeit, all das Erlebte zu verarbeiten und neue Kraft tanken, bevor am 2. Januar das Training wieder beginnt, drei Wochen später dann das erste Punktspiel nach der Winterpause gegen die SpVgg Unterhaching ansteht.

