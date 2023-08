Fußball

vor 35 Min.

Diese Niederlage fühlt sich an wie ein Knockout in der letzten Runde

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball fängt stark an, verliert dann erst den Faden und später auch das Spiel in Unterhaching. Das entscheidende Tor fällt in der 96. Minute.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

In manchen Sportarten gibt es die Auszeit als taktisches Mittel. Beim Handball zum Beispiel, auch beim Eishockey. Im Fußball-Regelwerk ist so etwas nicht vorgesehen. Als Schiedsrichter Robin Braun bei der Partie des SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga gegen die SpVgg Unterhaching nach etwas mehr als 20 Minuten die Spieler bei Temperaturen von über 30 Grad zum ersten Mal zur Trinkpause bat, hatte diese Unterbrechung aber die Wirkung einer Auszeit. Die Spatzen hatten die Partie bis zu diesem Zeitpunkt voll im Griff, kombinierten vor knapp 3700 Zuschauerinnen und Zuschauer (fast die Hälfte davon aus Ulm) sicher, ließen Ball und Gegner laufen und führten – doch dann verloren sie zusehends den Faden und am Ende sogar die Partie auf ganz bittere Weise.

„Es war zu Beginn ein richtig starkes Spiel von uns. Die erste Halbzeit war sehr, sehr gut“, meinte Ulms Routinier Thomas Geyer nach dem Spiel. Und er hatte recht. Der SSV lag schon nach elf Minuten in Front. Zwar durch ein Eigentor der Gastgeber, doch gewissermaßen hatten die Ulmer diesen Treffer durch aggressives Pressing und konsequentes Nachsetzen erzwungen. Eine Flanke von Bastian Allgeier wurde in der Mitte von Hachings Raphael Schifferl unglücklich ins eigene Tor abgefälscht. Ulm blieb dran, erspielte sich aber kaum Chancen, den Vorsprung auszubauen. Dann kam die Trinkpause – und der Bruch im Spiel.

