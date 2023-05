Fußball

Diese Niederlage tut beim SSV Ulm 1846 Fußball niemandem mehr weh

Die Ulmer Fans feiern trotz der Niederlage die Meisterschaft in der Regionalliga.

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball verliert zum Saisonabschluss beim TSV Steinbach Haiger mit 1:3. Der Regionalliga-Meister feiert mit seinen Fans trotzdem.

Gefühlt war es ein Heimspiel, knapp 400 Kilometer von zu Hause entfernt. Vor dem Spiel zog eine schwarz-weiße Karawane zum Stadion, während der Partie wurde gesungen und gefeiert und nach dem Schlusspfiff machten sich Mannschaft und Trainer alle zusammen auf in Richtung des Gästefanblocks. Knapp 800 Anhänger hatten den SSV Ulm 1846 Fußball zum letzten Spiel der Regionalliga-Saison nach Haiger begleitet. Dass die Spatzen das Duell mit dem Tabellenzweiten 1:3 verloren? Geschenkt!

Es war eine Niederlage, die keinem mehr wirklich wehtat, für alle irgendwie ein willkommener Anlass, die Aufstiegsparty an der Stelle weiterzuführen, an der sie in vor gut einer Woche beendet worden war. Kapitän Johannes Reichert schnappte sich nach der Begegnung inmitten der Ulmer Massen das Megafon und mimte mit Fanschal um den Hals den Zeremonienmeister.

