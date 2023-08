Fußball

Dieser Punkt macht den SSV Ulm 1846 Fußball glücklich

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball erkämpft sich bei seiner Premiere in der 3. Liga ein 1:1 gegen den 1. FC Saarbrücken – und am Ende wäre sogar mehr möglich gewesen.

Von Stephan Schöttl

Kälter hätte die Dusche kaum sein können, die es für den SSV Ulm 1846 Fußball bei der Premiere in der 3. Liga gab. Schon nach knapp zwei Spielminuten lagen die Spatzen 0:1 hinten. Die Fans des 1. FC Saarbrücken hatten das frühe Führungstor durch Kai Brünker größtenteils noch gar nicht gesehen, weil der Gästefanblock eingenebelt war. Reichlich Pyrotechnik hatte die Anhängerschaft mit ins Donaustadion gebracht. Doch auf dem Platz blieb das große Feuerwerk der Saarländer, die als Mitfavorit in dieser Spielklasse gelten, aus. Die Spatzen schwammen sich nach und nach frei und erkämpften beim 1:1 einen Punkt. Mit ein bisschen mehr Glück in der Schlussphase wäre sogar noch mehr drin gewesen.

SSV-Trainer Thomas Wörle hatte in seiner Anfangsformation ausschließlich Spielern das Vertrauen geschenkt, die in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Regionalliga gefeiert haben. Rückblickend eine gute Entscheidung, denn nach dem schnellen 0:1 wusste Wörle: Diese Jungs können solche Rückschläge wegstecken. „Wir haben uns in einem ganz neuen Bereich bewegt und darauf gesetzt, mit einer eingespielten Truppe zu agieren. Die Spieler kennen sich und harmonieren“, begründete der Coach nach der Partie. Und in der Tat war die Anspannung bald gewichen. „Wir haben eine Weile gebraucht, um reinzukommen. In dieser Phase haben wir eine unheimliche Wucht des Gegners gespürt. Da mussten wir uns schütteln, haben dann aber das Spiel immer ausgeglichener gestaltet“, meinte Wörle. Den ersten Warnschuss auf das Tor der Gäste gab Bastian Allgeier nach knapp 20 Minuten ab.

