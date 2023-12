Fußball

16:47 Uhr

Drei Tore zum dritten Advent: Souveräner Auftritt des SSV Ulm 1846 Fußball

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt das Spitzenspiel der 3. Liga beim SC Verl klar mit 3:0. Mann des Spiels bei den Spatzen ist einmal mehr Leo Scienza.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Es war sowieso schon mucksmäuschenstill. In den ersten zwölf Minuten schlossen sich auch in Verl die Fans dem bundesweiten Stimmungsboykott gegen den Investorendeal der Deutschen Fußballliga ( DFL) an. Für einen zusätzlichen Stimmungskiller aus Sicht der Gastgeber sorgte schon früh der SSV Ulm 1846 Fußball. Nach zwei Minuten führte der Aufsteiger, weil ein Freistoß von Leo Scienza von Verls Mael Corboz per Kopf ins eigene Tor verlängert worden war. Am Ende feierten die Spatzen mit ihren rund 150 mitgereisten Fans einen ungefährdeten 3:0-Sieg. Stürmer Felix Higl meinte bei Magenta Sport freudestrahlend: „Alles, was wir uns vorgenommen haben, ist eingetreten. Wir haben die Tore zu den richtigen Zeitpunkten gemacht.“

Der frühe Treffer jedenfalls steigerte das Selbstbewusstsein der Gäste enorm. Sie hielten in einem flotten Spiel dagegen, setzten immer wieder Nadelstiche. Bei Ballbesitz des Gegners machte der SSV vorn permanent Druck, der Rest kümmerte sich geordnet und konsequent um die Defensive. Ein Plan, der bis zum Schluss aufging. Große Chancen gab es zunächst auf keiner der beiden Seiten mehr, viel spielte sich im Mittelfeld ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen