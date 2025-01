Dressel kommt:Verstärkung für den SSV Ulm 1846 Fußball

Jetzt ist er da, der von den Fans des Zweitligisten SSV Ulm 1846 Fußball herbeigesehnte Neuzugang. Dennis Dressel ist zwar nicht die erhoffte Verstärkung für den Sturm, sondern ein Mann für das defensive Mittelfeld und damit so etwas wie eine positionsgetreue Nachverpflichtung für Philipp Maier, der sich zu den Münchener Löwen verabschiedet hat. Aber der 26-jährige Dressel verfügt mit seinen 109 Spielen in der dritten und 68 Spielen in der zweiten Liga über jede Menge Erfahrung im Profibereich. 20 Tore und zwölf Vorlagen bei diesen Vereinen sind eine zusätzliche Referenz.

Dressel wurde beim TSV 1860 München ausgebildet und absolvierte 123 Partien für die Profis der Löwen. Anschließend wechselte er zu Hansa Rostock und stand bei der Kogge in 71 Pflichtspielen auf dem Platz. Zuletzt spielte er in der Hinrunde der österreichischen Bundesliga für den Grazer AK. „Es ist schön, wieder in Deutschland zu sein. Die zweite Bundesliga und der SSV Ulm 1846 Fußball sind sehr reizvoll“, sagte Dressel.

Zudem hat sich der Vertrag von Innenverteidiger Philipp Strompf, der am Saisonende ausgelaufen wäre, durch eine Klausel automatisch um ein Jahr bis zum 30. Juni 2026 verlängert.