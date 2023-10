Fußball

vor 17 Min.

Durchmarsch in die 2. Liga? Die Spatzen genießen lieber den Moment

Plus Als Tabellenzweiter fährt der SSV Ulm zum SV Sandhausen. Mancher Fan träumt schon vom nächsten Aufstieg, der Trainer sagt: "Das ist nicht zielführend".

Es geht in dieser Woche Schlag auf Schlag für den SSV Ulm 1846 Fußball. Nur rund 70 Stunden nach dem 1:0-Heimsieg gegen den TSV 1860 München vor ausverkauftem Haus müssen die Spatzen am Freitagabend (19 Uhr) zum SV Sandhausen. Obendrein ist es das dritte Drittliga-Duell binnen drei Tagen. Ein solches Mammutprogramm lässt sich freilich etwas einfacher bewältigen, wenn man einen Lauf hat – und den haben die Ulmer zweifelsohne. Als Tabellenzweiter treten sie die Fahrt zum Zweitliga-Absteiger in die Kurpfalz an. Rund 600 SSV-Fans werden die Mannschaft nach Vereinsangaben begleiten.

Die Begeisterung rund um die Ulmer Fußballer ist nach wie vor riesig. Die Spatzen sind Gesprächsthema. Nicht nur in der Doppelstadt, sondern in der ganzen Region. An den Stammtischen wird ob des überraschend starken Saisonstarts bereits über Größeres diskutiert und vom Durchmarsch in die 2. Bundesliga geträumt. Cheftrainer Thomas Wörle kann sich beim Gedanken daran ein zufriedenes Grinsen nicht verkneifen, tritt aber gleichzeitig mit voller Wucht auf die Euphoriebremse und sagt recht deutlich: „Das ist schon sehr weit in die Zukunft gedacht. Aufgrund der engen Tabellenkonstellation kann das in drei Wochen schon wieder ganz anders aussehen. Wir bleiben realistisch und genießen den Moment. Solche Diskussionen sind nicht zielführend für uns.“

