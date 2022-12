Fußball

16:23 Uhr

Ein Jahr ohne Heimniederlage? So geht Ulm ins Spiel gegen Eintracht Trier

Plus Die letzte Niederlage im Donaustadion kassierte Ulm im Dezember 2021. Am Samstag ist Trier zu Gast – wenn das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Macht Petrus dem Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball noch einen Strich durch die Rechnung? Mit allen Mitteln wollen die Spatzen um ihr letztes Spiel in diesem Jahr kämpfen. Am Samstag (14 Uhr) ist Aufsteiger Eintracht Trier zu Gast im Donaustadion. Zumindest sieht das der Spielplan so vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen