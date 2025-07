Ein kurioses Spiel und ein Rekord beim Fußball-Stadtpokal

Edin Mandzukic war nach den ersten beiden Turniertagen zufrieden. Der Chef des Turniers um den Pokal der Städte Ulm und Neu-Ulm durfte den Spielen in Unterweiler entspannt folgen. Die auf zweimal 40 Minuten verlängerte Spielzeit wurde von den teilnehmenden Mannschaften durchaus für gut befunden und sie hatte auch Einfluss auf einen neuen Rekord. Mandzukic notierte die wohl höchste Niederlage in der langen Stadtpokal-Geschichte: Eine 0:14-Schlappe von Ataspor Neu-Ulm gegen den ESC Ulm. Ataspor-Trainer Cengiz Kara nahm das Ergebnis und die personellen Probleme seiner Mannschaft mit Humor: „Gefühlt habe ich 300 Mann im Kader.“ Mandzukic lobte die Moral der Neu-Ulmer Truppe: „Es war erst spannend, ob die überhaupt kommen. Aber sie nehmen wirklich teil.“

Nichts anbrennen ließ derweil die SGM Aufheim-Holzschwang. Obwohl der Titelverteidiger hauptsächlich Spieler aus der zweiten Garnitur nach Unterweiler geschickt hatte, gewann die SGM ihre beiden Spiele. Dem 3:0 am Samstag gegen den SC Lehr folgte am Sonntag ein knappes 1:0 über den gastgebenden SC Unterweiler. Am Dienstagabend (18 Uhr) kann Aufheim-Holzschwang den Einzug ins Viertelfinale mit einem Sieg gegen den TV Wiblingen klar machen.

In der Vorrundengruppe C ging es kurios zu. Birumut Ulm brachte eine 3:0-Führung nicht über die Zeit und musste sich der SSG Ulm II mit 3:4 geschlagen geben. Anil Aslaner, sportlicher Leiter und Spieler bei Birumut, warnte die Kollegen von Esperia Neu-Ulm vor deren Spiel gegen die SSG Ulm am Sonntag: „Passt bloß auf die zweite Halbzeit auf.“ Die Warnung erwies sich als berechtigt. Nach einer schnellen Führung von Esperia durch Enes Yilmaz (4.) fanden die Ulmer zwar lange kein Rezept gegen den Aufsteiger in die Kreisliga A 3. Nach dem Seitenwechsel waren aber erneut die Ulmer am Drücker. Erst in der Nachspielzeit stellte Leon Hofmann per Handelfer doch noch den 3:2-Sieg für die Italiener sicher. Deren Trainer Nicola La Blunda weilt zwar momentan im Urlaub auf Sizilien, er hatte aber seiner Mannschaft für den Stadtpokal eine Vorgabe gemacht: „Enttäuscht mich nicht, ich will ins Endspiel.“ Bis dahin wäre er auch wieder zurück.

Der SC Unterweiler richtet das traditionsreiche Turnier bereits zum dritten Mal aus. Fußballboss Bernd Loser hatte an den beiden ersten Turniertagen jeweils bis zu 60 Helfer und Helferinnen im Einsatz.