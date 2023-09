Fußball

Ein Nachmittag zum Vergessen für den SSV Ulm 1846 Fußball

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball verliert in Ingolstadt mit 0:4. Der Aufsteiger lässt Elan und Spielwitz der Vorwochen vermissen, blickt aber voller Vorfreude voraus.

Von Stephan Schöttl

Es war erst die zweite Saisonniederlage für den SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga, aber es war auch eine Pleite, die richtig wehtat. Denn beim 0:4 (0:2) gegen den FC Ingolstadt 04 lief ziemlich viel schief bei den Spatzen. Vom Elan und dem Spielwitz der vergangenen Wochen war 130 Kilometer donauabwärts nichts zu sehen. Cheftrainer Thomas Wörle sprach nach dem Spiel von einem „Wirkungstreffer“.

Den ersten Nadelstich setzten die Gastgeber schon früh. Tom Gaal klärte einen Einwurf mit dem Kopf in die Mitte, dort stand Ingolstadts Benjamin Kanuric und zog ab. SSV-Schlussmann Christian Ortag war zwar noch dran, aber letztlich machtlos gegen den Schuss aus gut 20 Metern. Die Spatzen machten aber erst einmal unbeeindruckt weiter. Schließlich hatten sie in den vergangenen Wochen reichlich Selbstbewusstsein getankt. Sie versuchten viel, hatten in dieser Phase des Spiels auch mehr Ballbesitz, aber einfach nicht das Spielglück der Vorwochen. Es war zudem vieles zu ungenau. Kurz gesagt: Es war einfach der Wurm drin. Coach Wörle meinte später bei Magenta Sport: „Wir sind nach wie vor der Underdog in dieser Liga. Das hat man in diesem Spiel eindrucksvoll gemerkt. Aber das erdet uns. Wir müssen die einfachen Tugenden erbringen, wenn wir eine Chance haben wollen.“

