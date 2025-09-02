Ein Transfer klappt beim SSV Ulm 1846 Fußball, einer scheitert

Das Transferfenster hat sich am Montagabend geschlossen und der SSV Ulm 1846 hat auf den letzten Drücker noch einen Neuzugang an Land gezogen. Der Mann heißt Dominik Martinovic, er hat bis 2027 unterschrieben, ist 28 Jahre alt, gebürtiger Stuttgarter mit kroatischem Pass und er hat zuletzt für den Drittliga-Konkurrenten Rot-Weiß Essen gespielt. Bei den Spatzen soll er dem bisher schwachen Sturm zu mehr Durchschlagskraft verhelfen. SSV-Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Wir wollten uns bewusst nochmals qualitativ verstärken und bekommen mit Dominik einen Spieler dazu, der uns sofort weiterhelfen kann, der die Liga sehr gut kennt und weiß, wo das Tor steht.“

Wobei Martinovic Letzteres in der jüngeren Vergangenheit nicht allzu eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Vier Pflichtspiele hat er für Essen in dieser Saison gemacht und dabei zwei Treffer im Pokal erzielt. Aber die Jahre zuvor: In der Saison 2024/25 19 Spiele für Essen in der dritten Liga und kein einziges Tor. Eines war es ein Jahr zuvor in Elversberg bei 20 Einsätzen in der zweiten Liga. Der Ulmer Anhang kommentiert die Personalie in den sozialen Medien überwiegend wenig euphorisch. Immerhin kann Martinovic auf die Erfahrung von 162 Spielen in der dritten und 20 in der zweiten Bundesliga verweisen, ganz gut rum gekommen ist er auch. Nach der Ausbildung beim VfB Stuttgart und Bayern München waren seine Stationen: RB Leipzig, Wehen Wiesbaden, Sonnenhof Großaspach, Waldhof Mannheim, SV Elversberg, Slaven Belupo in der kroatischen Liga und eben Rot-Weiß Essen. Für die Nachwuchs-Nationalmannschaften von Deutschland und Kroatien bestritt er neun Länderspiele.

Nach übereinstimmenden Berichten mehrerer Medien ist ein weiterer Transfer im beinahe letzten Moment geplatzt. Der 33-jährige Fabian Schleusener vom Karlsruher SC hatte demnach in Ulm bereits den Medizincheck absolviert und sollte einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Dann aber scheiterte die vom KSC geplante Verpflichtung von Imad Rondic vom 1. FC Köln. Der badische Zweitligist wollte deswegen keinen Stürmer mehr gehen lassen und verweigerte Schleusener die Freigabe.