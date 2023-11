Fußball

vor 17 Min.

Ein ungemütlicher Sonntagabend für den SSV Ulm 1846 Fußball

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball verliert bei Wind und Wetter mit 2:3 beim SC Preußen Münster - und kassiert zum ersten Mal in dieser Saison zwei Niederlagen in Folge.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Es war nasskalt und stürmisch, der Boden tief und rutschig. Kurzum: Der Sonntagabend war ungemütlich für den SSV Ulm 1846 Fußball. Mit 2:3 verloren die Spatzen in der 3. Liga beim SC Preußen Münster, zum ersten Mal in dieser Saison kassierten sie damit zwei Niederlagen in Serie. Insgesamt fünf Änderungen hatte Trainer Thomas Wörle an der Startformation im Vergleich zum Heimspiel gegen Halle vor einer Woche (2:3) vorgenommen. Unter anderem fehlten Philipp Maier und Romario Rösch nach der jeweils fünften Gelben Karte gesperrt.

Es war aufgrund der Witterung kein einfaches Spiel. Ein Umstand allerdings, mit dem beide Mannschaften klarkommen mussten. Die ersten elf Minuten hatten die Teams zu kämpfen. Münster ging schließlich mit der ersten Chance in Führung. Einen langen Einwurf bekamen die Ulmer nicht entscheidend geklärt, der Ball sprang vom Pfosten zurück in den Fünfmeterraum und dort staubte Joel Grodowski zum 1:0 ab. Lamar Yarbrough kam in dieser Szene mit dem langen Bein zu spät. Wenig bis gar keine Gegenwehr gab es auch beim 2:0 (23.): Grodowski setzte sich im Zweikampf in der neutralen Zone durch, wurde auf dem Weg zum Tor nicht entscheidend angegangen, geschweige denn gestoppt. So konnte er genau maß nehmen und traf von der Strafraumkante ins rechte untere Eck.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen