Eines der größten Hallenturniere der Region feiert 2024 ein Comeback

Plus Dreimal ist der U11-Eurocup zuletzt pandemiebedingt ausgefallen. Jetzt haben die Organisatoren bekannt gegeben: 2024 kickt der Nachwuchs in Elchingen wieder.

Der Nachwuchs des TSV 1860 München ist der bislang letzte Sieger des Hallenfußball-Turniers um den U11-Eurocup. Der Wettbewerb in der Elchinger Brühlhalle war stets ein echter Publikumsmagnet. Auch Stars wie Timo Werner oder Serge Gnabry hatten dort einst mit ihren Jugendteams schon auf dem Parkett gezaubert. Zu den siegreichen Teams zählen international erfolgreiche Klubs wie Juventus Turin, Bayer 04 Leverkusen, der FC Bayern München oder Borussia Dortmund. Nach pandemiebedingter Pause ist jetzt klar: Das Turnier kehrt 2024 in den Fußball-Kalender zurück.