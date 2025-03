Einmal hat es der FV Illertissen schon geschafft

Pokal kann der FV Illertissen. Zum fünften Mal in Folge steht der Regionalligist am Samstag (14 Uhr) im Halbfinale des bayerischen Totopokals, nachdem er vor dem Winter im Viertelfinale die DJK Vilzing mit 4:1 aus dem Wettbewerb gekegelt hat. In den Jahren 2022 und 2023 holte der FVI jeweils den Cup und spielte danach im DFB-Pokal gegen den 1. FC Heidenheim (0:2) und Fortuna Düsseldorf (1:3). Zuvor hatten sich die Illertisser in den Spielzeiten 12/13 und 13/14 jeweils als bayerischer Amateurmeister für den DFB Pokal qualifiziert. Ihren Ruf als Pokalmannschaft wollen die Illertisser auch in dieser Saison bestätigen. Die Halbfinal-Hürde ist mit dem Drittligisten FC Ingolstadt allerdings sehr hoch.

Bereits zum dritten Mal treffen die Illertisser im Pokal auf diesen Gegner, einmal konnten sie ihn sogar bezwingen. In der Saison 22/23 siegten sie im Finale nach Elfmeterschießen mit 4:3 gegen die Schanzer. Im Halbfinale der vergangenen Spielzeit mussten sie sich dem späteren Sieger dagegen mit 1:4 geschlagen geben.

FV Illertissen hätte im Finale wieder Heimrecht

Der Titelverteidiger kam zuletzt unter der 33-jährigen Trainerin Sabrina Wittmann in der 3. Liga immer besser in Fahrt, vergangenen Samstag gewann er beim SC Verl mit 4:1 und liegt als Tabellenfünfter noch auf Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Im Landespokal ließen die Schanzer bislang rein gar nichts anbrennen und hinterließen den stabilsten Eindruck aller Teilnehmer: 11:0 in Lohr am Main, 4:0 bei der DJK Hain, 3:1 bei den Würzburger Kickers und 3:0 bei Türkgücü München – das sind Ergebnisse, die den FCI erneut zum Topfavoriten in diesem Wettbewerb machen. Allerdings haben die Illertisser ebenfalls eine blütenweiße Weste. Sie kassierten in den ersten Runden beim 4:0 in Aystetten, beim 4:0 in Grünwald und beim 3:0 gegen Buchbach kein einziges Gegentor. Sollten sie erneut ins Finale einziehen, dann hätten sie am 24. Mai beim Finaltag der Amateure erneut Heimrecht. Gegner wäre dann der Sieger des zweiten Halbfinales zwischen dem FC Bamberg und der Spvgg Unterhaching.

Aber so weit ist es noch längst nicht, zuerst muss der FVI einem unter Vollprofi-Bedingungen arbeitenden Gegner Paroli bieten. Ingolstadt hat fast ausnahmslos Spieler mit Zweitliga- oder mindestens Drittliga-Erfahrung im Kader. Der 34-jährige Mittelstürmer Pascal Testroet etwa kommt auf bereits 152 Einsätze in der zweiten Liga, Mittelfeldspieler Lukas Fröde sogar auf 175.

Über den bayerischen Totopokal führt für Ingolstadt einer von zwei möglichen Wegen in den DFB-Pokal. In der Liga müssten die Schanzer dafür Vierter werden, dazu fehlen derzeit vier Punkte. Der FVI muss sich also am Samstag auf einen Gegner einstellen, der Vollgas gibt. Trainer Holger Bachthaler weiß um die Schwere der Aufgabe: „Der FC Ingolstadt verfügt über eine individuell top besetzte Drittligamannschaft, die nach wie vor das selbst erklärte Saisonziel Aufstieg erreichen kann. Wir gehen als klarer Außenseiter in dieses Spiel, entsprechend werden wir es angehen. Wir benötigen am Samstag auf jeder Position die maximale Widerstandsfähigkeit und die absolute Überzeugung, im Pokal erneut etwas Außergewöhnliches erreichen zu können.“ Personell kann er bis auf die Dauerpatienten Lasse Jürgensen und Gökalp Kilic aus dem Vollen schöpfen.

FV Illertissen hat im Vorverkauf 600 Tickets abgesetzt

Der FVI hofft auf eine gute Kulisse, nachdem im Vorverkauf bereits ca. 600 Tickets abgesetzt wurden.