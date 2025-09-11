Elf Tore beim Spiel des TSV Neu-Ulm

Von wegen unspektakulärer Wochenspieltag: In der württembergischen Fußball-Landesliga hat es am Mittwochabend einige interessante Ergebnisse gegeben. Dabei war der 3:1-Sieg von Srbija Ulm über den FC Blaubeu-ren noch am ehesten zu erwarten, weil die Ulmer momentan zu neuer Stärke auflaufen und im dritten Spiel hintereinander siegreich blieben.

Zweimal in Folge ungeschlagen ist jetzt der SC Staig. Er ist eine der Überraschungen und belegt nun als Liganeuling Tabellenplatz zwei. Nach dem 2:0-Sieg über den TSV Heimenkirch nahmen die Staiger nicht unverdient auch am Mittwoch alle Punkte mit ins Weihungstal.

In einem intensiven Landesligamatch beim TSV Riedlingen benötigten sie allerdings einen Foulelfer für den entscheidenden Treffer zum 1:0-Endstand. Julian Rauner war erst gelegt worden und verwandelte dann selbst vom Punkt aus (61.). Insgesamt war es im Riedlinger Donaustadion ein Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften, bei dem sich SC-Torhüter Manuel Fetzer als starker Rückhalt seines Teams auszeichnete.

Einen Dämpfer musste hingegen die SSG Ulm hinnehmen. Offensichtlich fühlt sich der SV Reinstetten im Ulmer Süden besonders wohl. Nach dem 3:1-Erfolg bei Srbija Ulm war das 2:0 bei der SSG immerhin der zweite Auswärtserfolg des SV. Die Gastgeber versäumten es dabei jedoch vor allem in der Anfangsphase des Spiels, aus ihren Möglichkeiten etwas Zählbares zu machen und durften sich deshalb nicht über die erste Heimpleite der Saison wundern.

Zählbares gab es dafür nur wenige Kilometer östlich von Gögglingen in Hülle und Fülle. Gleich elf Tore durfte das Publikum im Neu-Ulmer Dietrich-Lang-Sportpark bewundern. Dort überfuhr der TSV Neu-Ulm seine Gäste vom SV Kressbronn mit einem 8:3-Kantersieg. Der Neu-Ulmer Spielleiter Erdem Kesmer fand zwar ein Haar in der Suppe: „Die Gegentreffer waren zu einfach.“ Allerdings sprach er auch davon, dass der Sieg im Duell der Aufsteiger durchaus zweistellig hätte ausfallen können. Nikola Trkulja eröffnete das muntere Scheibenschießen nach elf Minuten. Benjamin Klingen mit zwei Treffern (17., 31.) und Tommy Kögel (38.) sorgten bereits vor der Halbzeitpause für einen komfortablen 4:0-Vorsprung. Nils Carstensen erhöhte zunächst auf 5:0 (52.) ehe Kressbronn der erste Treffer gelang (55.). Daniel Dewein (66.) und Marvin Eze (68.) waren dann wieder für die Hausherren erfolgreich. Bevor sich erneut Dewein für das achte Neu-Ulmer Tor feiern lassen durfte (87.), hatte Kressbronn noch einmal getroffen (74.). In der Nachspielzeit betrieben die Kicker vom Bodensee mit dem 8:3 lediglich Ergebniskosmetik (90.+3).

Am Samstag muss der TSV Buch nach Kressbronn (Anstoß 15 Uhr), Türkspor Neu-Ulm hat den TSV Riedlingen zu Gast und die SSG Ulm muss ins Nahe Laup-heim. Dabei ist interessant, ob die Ulmer dem Tabellenführer seine erste Saisonniederlage beibringen kann (Anspiel jeweils 15.30 Uhr). Am Sonntag schließlich hat der SC Staig den FC Wangen zu Gast und in Gerhausen steigt das einzige Bezirksduell an diesem Spieltag. Beim FC Blaubeuren wird der TSV Neu-Ulm erwartet (beide Spiele beginnen um 15 Uhr).