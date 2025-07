Elias Löder behält beim SSV Ulm 1846 Fußball den Überblick

In solchen Fällen spricht man gerne von einem Arbeitssieg: Der SSV Ulm 1846 Fußball hat beim Landesligisten SV Mietingen vor etwa 2500 Zuschauern und Zuschauerinnen mit 3:0 gewonnen und steht damit bereits in der dritten Runde des württembergischen Verbandspokals. Doppel-Torschütze war der in diesem Sommer aus Jena gekommene Elias Löder, den dritten Treffer steuerte Aleksandar Kahvic bei. Torhüter Christian Ortag, Kapitän Johannes Reichert, Dennis Dressel und Dennis Chessa bekamen im Pokal eine Pause verordnet, Ensar Aksakal hatte sich im Training eine Verletzung am Fuß zugezogen und fiel deshalb aus.

Schnell deutete sich an, dass es ein Geduldsspiel für die Spatzen werden würde. Erst nach etwa einer Viertelstunde konnten sie sich die ersten Chancen erarbeiten, nach 23 Minuten lenkte Mietingens Torhüter Nico Wiemer den Ball nach einer Volleyabnahme von Elias Löder über das Gehäuse. Aber nach etwas mehr als einer halben Stunde jubelten dann die vielen mitgereisten Ulmer Fans. Erneut Löder war zur Stelle und traf zur Führung (36.). Vier Minuten später setzte Marcel Wenig den Ball mit dem Kopf an die Latte. Kurz vor dem Pausenpfiff behauptete sich erneut Löder gegen einen Gegenspieler, behielt die Übersicht und erzielte mit einem flachen Schuss das 2:0.

In der Pause wechselte der Ulmer Trainer Robert Lechleiter drei Mal, André Becker, Ben Westermeier und Niklas Kölle kamen in die Partie. Bereits drei Minuten nach Wiederbeginn traf Kahvic per Kopf zum 3:0. Verletzungsbedingt musste Torhüter Marvin Seybold das Spielfeld nach 66 Minuten verlassen, für ihn stand anschließend Max Schmitt zwischen den Pfosten. Das Geschehen spielte sich in der Folge fast ausschließlich in der Mietinger Hälfte ab, Ulm dominierte klar, aber der Landesligist verteidigte weiterhin kompakt und konnte noch größeres Unheil verhindern.

Lechleiter sagte hinterher: „Man muss in solchen Spielen schauen, dass man schnell ein Tor macht. Das ist uns aber nicht gelungen. Nach der Halbzeit war es mit dem 3:0 aber schnell erledigt und wir konnten ein bisschen die Kräfte schonen.“

Ein Test steht für die Ulmer jetzt noch auf dem Programm, ehe am Sonntag, 3. August (19.30 Uhr) die Drittligasaison mit einem Auswärtsspiel gegen Wehen-Wiesbaden beginnt. Am Samstag (14.30 Uhr) geht beim Zweitligisten Karlsruher SC die Generalprobe über die Bühne.

Ein bisschen gedulden müssen sich die Ulmer noch, bis sie wissen, gegen wen sie in der dritten Runde spielen. Die anderen Mannschaften tragen am kommenden Wochenende erst ihre Erstrunden-Partien aus (siehe eigener Bericht), die restlichen Partien in der zweiten Runde sind auf den 2. und 3. August angesetzt. (AZ)