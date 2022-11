Fußball

vor 16 Min.

Engagement allein reicht gegen den VfB Stuttgart II nicht

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball muss sich beim VfB Stuttgart II mit einem Punkt begnügen. Die Spatzen sind spielbestimmend, vor dem gegnerischen Tor aber auch zu harmlos.

Schon kurz nach dem Schlusspfiff wurde unter den Fans des SSV Ulm 1846 Fußball eifrig diskutiert. Die einen wähnten das Glas halb voll, die anderen halb leer. Ja, die Spatzen haben in der gesamten Hinrunde der Regionalliga Südwest bislang erst eine Niederlage kassiert. Sie sind immer noch Tabellenführer, haben drei Punkte Vorsprung auf Verfolger TSV Steinbach Haiger. Aber sie haben eben am Samstagnachmittag beim 0:0 gegen den VfB Stuttgart II wieder nur einen Punkt geholt und sind – das Pokalspiel in Neckarsulm am vergangenen Dienstag eingenommen – nun schon seit über 260 Spielminuten ohne eigenen Pflichtspieltreffer.

