Erdinger-Cup: Es ist heiß, aber es wird nie hitzig

Heiß war es am Samstag bei der Endrunde um den Erdinger-Meister-Cup auf dem Sportgelände des FV Bellenberg. Die Sonne brannte vom Himmel und sorgte für hohe Temperaturen, die Spiele waren heiß umkämpft, wobei es aber insgesamt nie hitzig zuging. Darüber freute sich auch Jose Macias, der Abteilungsleiter Spielbetrieb vom Württembergischen Fußballverband (WFV). Außerdem gab es erfrischende Getränke in ausreichender Menge, was bei diesem Hauptsponsor wenig erstaunlich ist. Das Kleinfeldturnier bei den Männern gewann nicht etwa der klar favorisierte Oberliga-Meister SG Sonnenhof-Großaspach, sondern der KF Kosova Bernhausen, der sich im Finale zwischen zwei B-Kreisligisten mit 1:0 gegen den FV Nürtingen durchsetzte. Sonnenhof-Großaspach verlor sogar das Spiel um Platz drei gegen AKV Ludwigsburg mit 1:2. Beim Erdinger-Cup mit seinem ausgefallenen Modus ist eben immer alles möglich, Bei den Frauen nahm der TSV Frommern nach einem 4:3 im Neunmeterschießen gegen den TV Jebenhausen den Siegerpokal in Empfang.

Beim Erdinger-Cup wird auf sechs Feldern gespielt

Qualifikations-Turniere gibt es bei dieser Veranstaltung inzwischen nicht mehr, es wird sofort die Endrunde ausgetragen. Entsprechend umfangreich ist das Programm. Um die vielen Spiele gut an einem Tag über die Bühne zu bringen, wurden auf der großen und bestens präparierten Anlage des FV Bellenberg sechs Felder eingerichtet, auf denen es dann Schlag auf Schlag ging. Um 10.30 Uhr wurde das erste Spiel angepfiffen, am frühen Abend standen die Gewinner und Gewinnerinnen fest. 36 Männer- und 18 Frauenteams nahmen teil, unter ihnen auch der TSV Kettershausen-Bebenhausen, FC Burlafingen, SV Esperia Neu-Ulm und die TSF Ludwigsfeld. Nicht angetreten war hingegen der eigentlich angemeldete TSV Neu-Ulm. Für ihn sprang kurzfristig der AKV Ludwigsburg ein. Mit dem Ausgang des Turniers hatten die Mannschaften aus dem Bezirk aber nichts zu tun. Bei den Frauen spielte aus der näheren Umgebung nur der TSV Albeck mit.

Icon Galerie 10 Bilder Ein Außenseiter hat das perfekt organisierte Turnier auf dem Sportgelände des FV Bellenberg gewonnen. Aber im Vordergrund stehen beim Erdinger-Cup sowieso der Spaß und die Geselligkeit.

Die Gastgeber vom FV Bellenberg brachten nach ihrer Premiere als Ausrichter vor zwölf Jahren auch ihr zweites Turnier um den Erdinger-Cup reibungslos über die Bühne. Natürlich standen die Fußballspiele im Mittelpunkt, aber es gab auch ein nettes Rahmenprogramm. Torwandschießen durfte natürlich nicht fehlen und beim Schuss-Geschwindigkeitstest erreichte der Ball bei der einen oder anderen Frau schon mal 100 Stundenkilometer, während so mancher Mann sich mit etwa 60 begnügen musste. Sicher lag es nur am falschen Schuhwerk... Großen Anklang fanden auch Darts und Bier-Pong.

Auffallend stark ausgeprägt war bei diesem Turnier der Fair-play-Gedanke. Wenn etwa eine Mannschaft wegen Verletzungsproblemen keine sechs Spieler zur Verfügung hatte, dann trat der Gegner auch nur mit fünf an. Insgesamt war also der Erdinger-Cup wieder eine Veranstaltung zwar ohne den ganz großen sportlichen Wert. Aber sie hat allen großen Spaß gemacht und darauf kommt es bei dieser Veranstaltung letztlich an. Nach der gelungenen 17. Auflage dürfte also jetzt schon klar sein: Es wird weitere Turniere um den Erdinger-Cup geben.