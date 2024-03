Euphorie in Ulm: Spatzen-Heimspiel gegen Sandhausen ist ausverkauft

Gegen den SV Sandhausen kehrt der SSV Ulm 1846 Fußball am Sonntagabend ins Donaustadion zurück. Die Euphorie ist riesig, das Spiel bereits ausverkauft.

Es gibt wahrlich bessere Zeitpunkte für ein Fußballspiel als den späten Sonntagabend. Der Deutsche Fußballbund ( DFB) hat das Heimspiel des SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga gegen den SV Sandhausen auf 19.30 Uhr terminiert. Doch das tut der großen Euphorie um die Spatzen keinen Abbruch.

Die vergangenen fünf Heimspiele hat der SSV Ulm in Aalen ausgetragen. Weil im Donaustadion bekanntlich die vom Deutschen Fußballbund geforderte Rasenheizung fehlt, mussten die Spatzen in die Centus-Arena ausweichen. Durchschnittlich kamen 4.619 Fans zu den Partien auf der Ostalb. Am Sonntag (19.30 Uhr) kehren die Ulmer in ihre sportliche Heimat zurück – und die Vorfreude an der Donau ist riesig. Der Verein meldete bereits am Mittwochvormittag einen ausverkauften Heimbereich beim Duell mit dem SV Sandhausen.

Die Zuschauerstatistik des SSV Ulm 1846 Fußball 1 / 3 Zurück Vorwärts DIE ZUSCHAUERZAHLEN IM DONAUSTADION (Stand 28.02.2024) SSV Ulm 1846 Fußball - 1. FC Saarbrücken 9.543 (1:1)

SSV Ulm 1846 Fußball - Arminia Bielefeld 9.977 (1:0)

SSV Ulm 1846 Fußball - VfB Lübeck 7.336 (3:0)

SSV Ulm 1846 Fußball - Rot-Weiß Essen 8.700 (2:1)

SSV Ulm 1846 Fußball - TSV 1860 München 17.000/ausverkauft (1:0)

SSV Ulm 1846 Fußball - Dynamo Dresden 17.000/ausverkauft (2:3)

SSV Ulm 1846 Fußball - Hallescher FC 7.966 (2:3)

SSV Ulm 1846 Fußball - SC Freiburg II 6.227 (2:1) = 83.749 Zuschauer | im Schnitt 10.468 pro Heimspiel im Donaustadion

DIE ZUSCHAUERZAHLEN IN DER CENTUS-ARENA AALEN (Stand 28.02.2024) SSV UIm 1846 Fußball - Borussia Dortmund II 4.628 (1:1)

SSV Ulm 1846 Fußball - SpVgg Unterhaching 4.150 (2:0)

SSV Ulm 1846 Fußball - MSV Duisburg 3.777 (2:2)

SSV Ulm 1846 Fußball - Waldhof Mannheim 5.646 (3:1)

SSV Ulm 1846 Fußball - FC Ingolstadt 4.896 (0:0) = 23.097 Zuschauer | im Schnitt 4.619 pro Heimspiel in der Centus-Arena

DIE ZUSCHAUERSTATISTIK DER 3. LIGA (Stand 28.02.2024) Gesamt:

2,48 Millionen Zuschauer Liga-Schnitt:

9.200 Zuschauer pro Spiel Meiste Zuschauer:

1. Dynamo Dresden 28.400/Heimspiel

2. Arminia Bielefeld 17.100/Heimspiel

3. Rot-Weiß Essen 16.300/Heimspiel

...

11. SSV Ulm 1846 Fußball 8.200/Heimspiel

...

20. SC Verl 2.500/Heimspiel

Gegen den TSV 1860 München und Dynamo Dresden waren in der Hinrunde bereits jeweils 17.000 Fans im Stadion. Gegen Sandhausen wird es vermutlich im Gästeblock nicht ganz so voll sein, knapp 200 Karten aus dem Sandhäuser Kontingent wurden verkauft. Für Haupt- und Gegentribüne sowie die Kurvenbereiche, in dem die Heimfans stehen, sind aber keine der knapp 15.000 angebotenen Karten mehr erhältlich.

370 Vereine sind beim "Husqvarna-Vereinstag" dabei

Neben dem sportlichen Höhenflug des Aufsteigers und Tabellenzweiten trägt auch der „Husqvarna-Vereinstag“ zur großen Kulisse bei. Rund 370 Vereine aus der Region haben sich angemeldet, der Trikotsponsor der Spatzen stellt kostenlose Eintrittskarten zur Verfügung. Das Stadion wird aufgrund des hohen Zuschaueraufkommens bereits zwei Stunden vor Anpfiff, also um 17.30 Uhr, geöffnet.

Lesen Sie dazu auch