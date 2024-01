Ex-Profi Robert Lechleiter ist neuer Sportlicher Leiter im NLZ der Spatzen

Bei der SpVgg Unterhaching hat Robert Lechleiter bereits mit dem Fußball-Nachwuchs gearbeitet. Jetzt soll der 43-Jährige in Ulm für frischen Wind sorgen.

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat einen neuen Sportlichen Leiter für das sein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) gefunden: Ex-Profi Robert Lechleiter wird die Position ab 1. Februar übernehmen. Er folgt damit auf Oliver Unsöld, der zuletzt seit Oktober 2023 als Interimschef tätig war. Unsöld wird bei den Spatzen weiterhin als Leiter des Aufbaubereichs tätig sein.

Der ehemalige Profi Lechleiter bestritt in seiner Karriere für die SpVgg Unterhaching, den FC Hansa Rostock und den VfR Aalen unter anderem 158 Spiele in der 2. Bundesliga und 86 Spiele in der 3. Liga. 2015 beendete der heute 43-Jährige seine Karriere und startet direkt seine Trainerlaufbahn.

Als Co-Trainer neben Sandro Wagner aktiv

Zunächst war er für den TSV Aßling tätig und trainierte anschließend die U19 der SpVgg Unterhaching. Unter Arie van Lent und Sandro Wagner war er außerdem auch Co-Trainer der Hachinger Profis. Lechleiter ist im Besitz der UEFA-Pro-Lizenz und unterschrieb beim SSV Ulm 1846 Fußball einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Mit Robert Lechleiter bekommen wir einen Fachmann für unser Nachwuchsleistungszentrum, der bei der SpVgg Unterhaching erfolgreich im Nachwuchs- und Profibereich gearbeitet hat. Ich kenne Robert noch als Spieler sehr gut und weiß, dass er sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend zu unserem Verein passt." Ziel müsse es sein, das NLZ weiterzuentwickeln und die Spieler nach und nach näher an die erste Mannschaft heranzuführen. Damit ist er auf einer Wellenlänge mit dem neuen Sportlichen Leiter, denn auch Lechleiter meint: "Der Nachwuchs ist ein wichtiger Bestandteil im Verein und die Entwicklung der Spieler steht an oberster Stelle.“

Im Januar 2022 war der SSV Ulm 1846 als 57. Nachwuchsleistungszentrum des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zertifiziert worden. Der Verein sprach damals von einem "Meilenstein". (AZ)