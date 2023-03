Fußball

Fans rüsten sich für den Aufstiegskampf: "So packen wir's gemeinsam!"

Plus Für Regionalliga-Spitzenreiter SSV Ulm 1846 Fußball beginnt die heiße Phase im Aufstiegskampf. Was sich die Fans wünschen und welches Versprechen sie abgeben.

Von Stephan Schöttl

Aufbruchstimmung spürt man beim SSV Ulm 1846 Fußball an allen Ecken. Vor dem ersten Pflichtspiel nach der Winterpause am Sonntag bei Wormatia Worms (14 Uhr) könnte die Euphorie rund um den Regionalliga-Spitzenreiter kaum größer sein. Spieler und Trainer sprechen von 14 Endspielen, die Fans träumen schon vom Aufstieg in die 3. Liga. Und doch wissen sie alle auch: Der Weg bis dahin ist noch lang und steinig. „Wir sollten kühlen Kopf bewahren. Es sind noch 42 Punkte zu vergeben. Jeder weiß: Auch in der vergangenen Saison hatten wir mal sieben Punkte Vorsprung vor Elversberg. Am Ende sind wir nicht aufgestiegen“, sagt Steve Felgenhauer.

