Fußball

19:35 Uhr

FC Burlafingen meldet sich mit einem leidenschaftlichen Auftritt zurück

Franjo Crnov (links) brachte den FC Burlafingen gegen Srbija Ulm in Führung. Am Ende freuten sich die Burlafinger über einen Punkt gegen das Topteam.

Plus Der FC Burlafingen wehrt sich engagiert gegen Bezirksliga-Spitzenreiter Srbija Ulm. Der vergibt in der ersten Halbzeit reihenweise Chancen und muss am Ende mit einem 2:2 leben.

Von Jürgen Schuster Artikel anhören Shape

Die Felle waren eigentlich schon vor der Partie zwischen Schlusslicht FC Burlafingen und Ligaprimus Srbija Ulm verteilt. Gute 60 Minuten lang wurden die Burlafinger auch an die Wand gespielt. Zur Pause hätte es 7:0 für die Ulmer stehen können, zumindest 5:0 heißen müssen. Am Ende blieb für den Spitzenreiter ein mageres 2:2 übrig. Burlafingen bejubelte den Punkt, den ersten unter Interimscoach Rafael Czerwinski, wie einen Sieg. „Das Ziel war ein Punkt. Schade, dass wir nicht gewonnen haben. Auf jeden Fall ist das gut für unsere Moral“, meinte der Coach.

