Felix Higl schnürt einen Doppelpack für den SSV Ulm 1846 Fußball

Ein Testspiel als kleiner Mutmacher im Abstiegskampf der zweiten Bundesliga, auch wenn der Klassenunterschied nur in einzelnen Phasen zu erkennen war: Nach einem verhaltenen Start und einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gewann der SSV Ulm 1846 Fußball am Donnerstagnachmittag ein Testspiel gegen den Drittligisten 1860 München mit 2:0.

Die Spatzen starteten gegen die Löwen mit einer gegenüber dem letzten Punktspiel in Karlsruhe auf sieben Positionen veränderten Mannschaft. Einige der Wechsel ergaben sich zwangsläufig: Stammtorhüter Christian Ortag hat sich gegen den KSC an den Adduktoren verletzt, seine Mannschaftskollegen Maurice Krattenmacher, Luka Hyryläinen und Aaron Keller sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Dafür bekam Dennis Chessa mal wieder eine Chance von Beginn an. Aber auch bei 1860 München wurde kräftig rotiert.

Sonderlich gut unterhalten wurden die etwa 2000 Zuschauer und Zuschauerinnen auf der Gegentribüne in der ersten Halbzeit nicht. Aufseiten der Münchener war ein Lattentreffer von Tunay Deniz und ein anschließendes Abseitstor zu notieren (21.), den ersten und harmlosen Schuss auf das Tor der Löwen gab Chessa nach beinahe einer halben Stunde Spielzeit ab. Ein, zwei Halbchancen gab es noch für Ulm und einen unplatzierten Schuss von Dickson Abiami für 1860 München, mehr tat sich nicht mehr bis zur Pause.

SSV Ulm 1846 Fußball wechselt in der Halbzeit fünfmal

In der Halbzeit wurde bei Ulm fünfmal gewechselt. Unter anderem ging der Ortag-Vertreter Niclas Thiede, der sich vor der Pause weh getan hatte. Für ihn kam Marvin Seybold. Relativ schnell schossen auch die Spatzen in Person von Semir Telalovic ihr Abseitstor (50.). Zuvor hatte schon Mike Gevorgyan eine Riesenchance für die Löwen vergeben. Aber insgesamt war der Zweitligist jetzt besser im Spiel, vor allem die Hereinnahme von Max Brandt und Oliver Batista-Meier sorgte für Belebung. Es wurde nun auch ein bisschen lebhafter. Der ebenfalls eingewechselte Felix Higl erzielte nach einer knappen Stunde mit einem strammen Schuss die inzwischen verdiente Ulmer Führung.

Anschließend verflachte die Partie wieder ein bisschen, aber kurz vor Schluss schnürte Higl dann doch den Doppelpack: Nach einer Hereingabe von Batista-Meier von links hielt der 1,94-Meter-Schlaks den Fuß hin und beförderte den Ball zum 2:0 ins kurze Eck.

SSV Ulm 1846 Fußball kassiert diesmal kein spätes Gegentor

Der durchaus erfreuliche Unterschied zu vielen Spielen des SSV Ulm 1846 Fußball in der zweiten Bundesliga: Diesmal kassierten die Spatzen in der Schlussphase kein Gegentor mehr. Auch dieser Umstand macht Mut.

Der DFB hat unterdessen die Spieltage 31 bis 34 und damit die letzten Zweitligapartien dieser Saison fest terminiert.

Spieltag 31: Greuther Fürth – Ulm Freitag 25. April, 18.30 Uhr.

Spieltag 32: Ulm – Hannover 96 Samstag, 3. Mai, 13 Uhr.

Spieltag 33: Hamburger SV – Ulm Samstag 10. Mai, 20.30 Uhr.

Spieltag 34: Ulm – Preußen Münster Sonntag 18. Mai, 15.30 Uhr.