vor 32 Min.

Für Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball ist der Urlaub schon wieder vorbei

Plus Beim SSV Ulm 1846 Fußball beginnt die Vorbereitung auf die Saison in der 3. Liga. Was Trainer Thomas Wörle geplant hat und welche Herausforderungen warten.

Von Stephan Schöttl

Die Pause war kurz. Vor vier Wochen hat der SSV Ulm 1846 Fußball sein Meisterstück in der Regionalliga Südwest gemacht, Ende Mai noch das letzte Saisonspiel beim TSV Steinbach Haiger absolviert. Die vergangene Saison hat viel Kraft gekostet, der anschließende Party-Marathon auch. Am Montag ist der Urlaub für die Kicker vorbei, beim Drittliga-Aufsteiger beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison unter Cheftrainer Thomas Wörle. Auch er war mit der Familie auf Reisen, sagt über den Erholungswert: „Wir haben natürlich versucht, zusammen im Urlaub eine möglichst gute Zeit zu haben und auch mal abzuschalten. Aber ein Stück weit waren die Planungen für die neue Saison immer im Hinterkopf.“

Zunächst stehen an den ersten drei Tagen verschiedene Leistungs- und Fitnesstests an, ab Donnerstag geht es für die Sportler auf den Platz. Wörle meint: „Wir müssen uns in den kommenden sechs Wochen auf das vorbereiten, was uns in der 3. Liga erwartet. Dort werden wir vor allem physisch noch mehr gefordert sein als in der Regionalliga. Es wartet eine sehr intensive Saison auf uns.“ Unter anderem ist auch ein Trainingslager von 10. bis 15. Juli Teil der Vorbereitung. Wie schon im vergangenen Jahr geht es dazu in den Allgäuer Kurort Oberstaufen ins Hotel von Ex-Nationalspieler Karl-Heinz Riedle.

