Fußball

vor 17 Min.

Für den SSV Ulm 1846 Fußball geht es am Samstag zum starken Neuling Fulda

Plus Zuletzt kam der Motor des SSV Ulm 1846 Fußball etwas ins Stottern, jetzt soll in Fulda wieder ein Sieg her. Allerdings fällt ein wichtiger Mann länger aus.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Das 0:0 beim VfB Stuttgart II am vergangenen Wochenende hat den SSV Ulm 1846 Fußball auch in den Tagen nach dem Spiel beschäftigt. Trainer Thomas Wörle hat sich nochmals eingehend mit den Statistiken zur Partie beschäftigt. Mit Ballbesitz, Torschüssen und anderem Zahlenwerk. „Das Spiel hätten eigentlich nur wir gewinnen dürfen“, sagt er. Haben seine Spatzen aber nicht. Umso mehr dürstet es Wörle und Co. im Duell mit Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz am Samstag (14 Uhr) nach Erfolg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen