Für den SSV Ulm 1846 Fußball ist es eine Frage der Perspektive

Thomas Wörle hatte zuletzt viel zu notieren. Seine Mannschaft will am Samstag in Balingen nach zuletzt zwei sieglosen Spielen wieder als Gewinner vom Platz gehen.

Plus Ulm hat aus den vergangen fünf Spielen lediglich acht von 15 möglichen Punkten geholt – aber auch nur einmal verloren. Am Samstag geht es zur TSG Balingen.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Beim SSV Ulm 1846 Fußball ist es momentan eine Frage der Perspektive. Die Erwartungen im Umfeld und die eigenen Ansprüche sind gestiegen, seit die Spatzen Tabellenführer in der Regionalliga Südwest sind. Nach zuletzt nur acht von 15 möglichen Punkten und mageren drei Toren aus fünf Spielen werden die Fans unruhig. Skepsis macht sich breit, ob das denn für den ersehnten Aufstieg in die 3. Liga reichen würde. Doch ein Blick in die Statistik widerlegt solche Zweifel.

Noch immer haben die Ulmer ein Punktepolster auf die ärgsten Verfolger aus Offenbach, Steinbach und Homburg, die obendrein Woche für Woche ebenfalls Zähler liegen lassen. Und Optimisten würden wohl auch eine andere Sichtweise wählen: Denn von den jüngsten fünf Spielen hat der SSV nur eins verloren (1:4 gegen Frankfurt), hat das mit dem nächsten Gegner gemeinsam. Denn auch die TSG Balingen (Samstag, 14 Uhr) hat seit dem Jahreswechsel lediglich gegen die Kickers Offenbach als Verlierer den Platz verlassen.

