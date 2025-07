Für den TSV Senden schließt sich ein Hintertürchen

Ein Hintertürchen hat sich geschlossen, die neue Saison im Fußball wird mit noch höherer Wahrscheinlichkeit komplett ohne den TSV Senden über die Bühne gehen. Der Fußball-Bezirk hat am Mittwoch die Ligeneinteilung veröffentlicht, in der B 3 spielen 14 Mannschaften. Spielfrei ist von denen also nie eine – auch nicht der TSV Senden. Der wurde wegen der Ausschreitungen am Rande der Spiele der ersten und zweiten Mannschaften gegen Illerkirchberg Ende April bis zum 1. September gesperrt, er kann also zu den ersten drei Spielen der neuen Saison am 17., 24. und 31. August gar nicht antreten. Damit tritt ein Automatismus in Kraft: Wer dreimal nicht antritt – warum auch immer – der ist für die komplette Spielzeit raus. Mit einem spielfreien Wochenende im August hätte der TSV Senden dieses Szenario vermeiden können. Das funktioniert schon einmal nicht. Die allerletzte Hoffnung: Verlegung einer der ersten drei Partien auf einen späteren Zeitpunkt. Dabei müsste allerdings der Gegner mitmachen.

Was außerdem auffällt: Der Trend hin zu Spielgemeinschaften hält an. Der FKV Neu-Ulm und der TSV Neu-Ulm tun sich zusammen, Balzheim und Dietenheim auch. Anderswo gibt es keine Personalprobleme. Die SGM Aufheim/Holzschwang II wurde auf eigenen Wunsch in die B 3 statt in die B 5 eingruppiert, um öfter spielen zu können. Dasselbe gilt für den FC Straß, der geografisch eigentlich in die B 4 gehört hätte.

Die Ligeneinteilung:

Landesliga Staffel 4: TSV Buch, TSV Neu-Ulm, Türkspor Neu-Ulm, SC Staig, FC Blaubeuren, Srbija Ulm, SSG Ulm.

Bezirksliga Donau/Iller: FV Asch Sonderbuch, SGM Aufheim/Holzschwang, TSV Blaustein, FC Burlafingen, SW Donau, SV Eggingen, TSG Ehingen, FC Hüttisheim, SV Jungingen, TSV Kettershausen, TSV Langenau, SV Offenhausen, SG Öpfingen, SGM Senden/Ay, Türkgücü Ulm, SV Westerheim.

Kreisliga A 2: SGM Albeck Göttingen, SV Asselfingen, Fortuna Ballendorf, TSV Berghülen, TSV Bermaringen, TSV Bernstadt, SV Lonsee, SGM FKV Neu-Ulm/TSV Neu-Ulm II, FC Neenstetten, SV Nersingen, SV Oberelchingen, TSV Pfuhl, TSG Söflingen, SV Thalfingen, SV Weidenstetten, TSV Westerstetten.

Kreisliga A 3: FV Altenstadt, FV Bellenberg, SV Beuren, SGM Buch/Obenhausen II, FV Gerlenhofen, TSV Holzheim, SSV Illerberg/Thal, SF Illerrieden, SGM Ingstetten/Schießen, Esperia Neu-Ulm, TSF Ludwigsfeld, SV Oberroth, TSV Regglisweiler, FC Silheim, SC Staig II, SV Tiefenbach, FV Weißenhorn.

Kreisliga B 3: SpVgg Au, SGM Aufheim/Holzschwang II, SGM Balzheim Dietenheim, SV Grafertshofen, FC Illerkirchberg, SV Jedesheim, TSV Kellmünz, SV Pfaffenhofen, FV Schnürpflingen, TSV Senden, FC Straß, SC Unterweiler, SGM Vöhringen/Illerzell, RSV Wullenstetten.

Kreisliga B 4: SV Grimmelfingen, Ataspor Neu-Ulm, Birumut Ulm, ESC Ulm, Croatia Ulm, Leoes de Ulm/Neu-Ulm, Lijljan Ulm, VfB Ulm, VfL Ulm/Neu-Ulm, Srbija Ulm II, TV Wiblingen.

Kreisliga B 5: FV Asch Sonderbuch II, FC Burlafingen II, SV Eggingen II, TSG Ehingen II, FC Hüttisheim II, SV Jungingen II, TSV Kettershausen II, SV Offenhausen II, SG Öpfingen II, SGM Senden/Ay II, Türkgücü Ulm II, SV Westerheim II.