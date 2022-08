Fußball

17:47 Uhr

Für die Kicker der SSG Ulm 99 bleibt kaum Zeit zum Durchschnaufen

Lokal Zwischen Saisonende und Trainingsauftakt hatte die SSG Ulm 99 nur eine Woche Pause. Am Freitagabend beginnt die neue Landesliga-Spielzeit mit dem Derby gegen den TSV Buch.

Von Jürgen Schuster

Ob Ende und Anfang ein Fingerzeig sind? Mit einem heftigen Ruck hatte die SSG Ulm 99 bekanntlich im Relegationsfinale gerade noch rechtzeitig den Kopf aus der Schlinge gezogen. Beim 8:0-Sieg in Suppingen war der VfL Kirchheim gegen die Ulmer völlig chancenlos. Es war eine beeindruckende Machtdemonstration, taktisch diszipliniert, vor über 1400 Zuschauern. Vor Kurzem beförderte das Team von Trainer Bernd Pfisterer auch noch die Sportfreunde Dorfmerkingen, einen Absteiger aus der Oberliga, in der ersten Runde aus dem Wettbewerb um den württembergischen Verbandspokal. Dass der Triumph erst im Elfmeterschießen zustande kam, tat dem riesigen Jubel am Ende keinen Abbruch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

