Fußball

vor 3 Min.

Für die Ulmer Spatzen fällt der Startschuss in eine intensive Woche

Plus Unterhaching, Bielefeld, Duisburg – der SSV Ulm 1846 Fußball hat in der 3. Liga drei schwere Spiele in nur sieben Tagen zu bestreiten. Im Kader wird rotiert.

Von Stephan Schöttl

Das Programm am vergangenen Wochenende hätte kontrastreicher gar nicht sein können. Während der SSV Ulm 1846 Fußball ein Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den Verbandsligisten TSV Berg mit 6:0 gewann, schaffte die SpVgg Unterhaching vor euphorischen 12.500 Fans im DFB-Pokal-Wettbewerb daheim gegen den Bundesligisten FC Augsburg die große Sensation und siegte mit 2:0. Spatzen-Trainer Thomas Wörle spricht vor dem Drittliga-Duell am Samstag (14 Uhr) im Süden Münchens mit großem Respekt über den nächsten Gegner, meint aber auch: „Der Hachinger Sieg im Pokal hat an unserer Vorbereitung auf diese Partie nichts verändert.“

Man wisse schon länger um die Qualitäten des Mitaufsteigers und Meisters in der Regionalliga Bayern. Die SpVgg Unterhaching sei „ein richtig guter Aufsteiger mit vielen Facetten“. Nicht nur im Pokalspiel gegen den FCA habe die Mannschaft das auf beeindruckende Art und Weise gezeigt. Am ersten Spieltag der 3. Liga gelang ein 1:1 gegen Zweitliga-Absteiger Regensburg, in der Vorbereitung unter anderem ein Sieg gegen den großen Rivalen TSV 1860 München und ein 2:2 gegen Hannover 96. Wörle sagt über den Kontrahenten: „Der Kader ist eine gute Mischung aus viel Erfahrung und talentierten, gierigen Spielern. Die Mannschaft hat ihren speziellen Stil, legt viel Wert auf die Defensive und bringt individuelle Qualität mit.“ Der Spatzen-Coach legt nach und meint: „Wir werden am Samstag sicher nicht in der Favoritenrolle sein, wissen aber natürlich auch, was wir können.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

