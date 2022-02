Fußball

08:45 Uhr

Fußballverband will wissen: Wie geht es den Vereinen in der Region wirklich?

Wann und wie geht's für die Amateurfußballer in der Region weiter? Diese Frage hätte so mancher Funktionär möglichst bald beantwortet.

Plus Die Fußballverbände in Baden-Württemberg und Bayern bitten ihre Vereine zur Internet-Umfrage. Was der SV Esperia Italia Neu-Ulm in den sozialen Netzwerken fordert.

Von Stephan Schöttl

Wie geht es den Fußballvereinen in der Region nach zwei Jahren Corona-Pandemie tatsächlich? Über das Amateurfußball-Barometer, eine digitale Plattform des Deutschen Fußballbunds, wollen unter anderem die Landesverbände Bayern und Baden-Württemberg von ihren Klubs wissen, wie sich Covid-19 auf die Vereinsarbeit und die Verbundenheit mit Mitgliedern und Sponsoren ausgewirkt hat. Es geht um Sorgen, Wünsche und Herausforderungen. Salvatore Moscatello, Sportlicher Leiter beim B-Kreisligisten SV Esperia Italia Neu-Ulm wird die Möglichkeit nutzen, seine Meinung kundzutun.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen