FV Illertissen freut sich auf den FC Nürnberg mit Miro Klose

Die Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal am späten Sonntagnachmittag löste bei der Anhängerschaft der beiden regionalen Platzhirsche unterschiedliche Gefühle aus. Der FV Illertissen erwischte mit dem neunfachen deutschen Meister FC Nürnberg einen attraktiven Gegner. Der SV Elversberg, Kontrahent des SSV Ulm 1846 in der ersten Runde, gehört definitiv nicht in diese Kategorie.

Als der Sprinter Owen Ansah im deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Kugel mit dem FV Illertissen aus dem Amateurtopf zog, da waren einige der ganz attraktiven Gegner schon vergeben: Bayern München, Bayer Leverkusen, Leipzig, Köln und Frankfurt. Aber Nürnberg war noch im Topf und mit diesem Los konnte die nach Dortmund angereiste FVI-Delegation letztlich sehr zufrieden sein. Der „Glubb“ ist inzwischen zwar nur noch zweitklassig, aber er hat eine große Fangemeinde überall in Deutschland – auch in Schwaben. Und Nürnberg bringt mit Trainer und Weltmeister Miro Klose eine echte Legende mit.

Noch viel länger mussten sich die Vertreter des SSV Ulm 1846 Fußball und ihr Anhang gedulden. Als allerletzte Mannschaft wurden die Spatzen aus dem Amateurtopf gezogen, inzwischen waren auch der VfB Stuttgart, Dortmund, Mönchengladbach und der HSV zugelost. Als Gegner im Profitopf war überhaupt nur noch Elversberg übrig. Die Mannschaft aus dem Saarland ist zwar sportlich durchaus eine große Hausnummer und sie ist in dieser Saison bekanntlich erst in der Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga an Heidenheim gescheitert. Aber so attraktiv und so populär wie Nürnberg ist der SV Elversberg natürlich längst nicht.

Irgendwie passt der Gegner im DFB-Pokal aus Ulmer Sicht immer ein bisschen zur Gesamtsituation. Vor einem Jahr: Gerade den Durchmarsch durch die dritte Liga und den Aufstieg geschafft, Jubel, Euphorie und dann kriegt man im Pokal halt auch noch Bayern München. Wenns läuft, dann läufts einfach. Der Frühsommer 2025: Wieder abgestiegen aus der zweiten Bundesliga, viele Stammspieler verlassen den Verein, Ernüchterung. Dazu passt irgendwie der SV Elversberg.

Die Erstrundenspiele im DFB-Pokal werden mit Ausnahme der Partien mit Beteiligung von Bayern München und dem VfB Stuttgart zwischen dem 15. und dem 18. August ausgetragen.