FV Illertissen im DFB-Pokalgegen Magdeburg

Es wären viel attraktivere Mannschaften im Topf gewesen: Bayern München, Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart... Letztlich bescherte der frühere Top-Schiedsrichter Felix Brych dem FV Illertissen den Zweitligisten FC Magdeburg als Gegner in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Die vielen Fans beim Public Viewing auf dem Illertisser Marktplatz feierten trotzdem, der bei der Auslosung im deutschen Fußball-Museum in Dortmund anwesende FVI-Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler nahm es sportlich: „Gegen Magdeburg haben wir eine bessere Chance als gegen einen Erstligisten.“ Gespielt wird am 28. oder 29. Oktober.

Die Spannung war aus FVI-Sicht früh raus bei dieser Auslosung. Im Amateurtopf waren schließlich nur noch zwei Vereine. Energie Cottbus und nach seinem Sensationssieg im Elfmeterschießen in Runde eins gegen den FC Nürnberg eben der FV Illertissen. Den fischte Brych zuerst aus dem Topf, einen ganz großen Brocken hat der FVI damit nur knapp verpasst. Als zweite Paarung zog Brych nämlich ein paar Sekunden später Cottbus gegen RB Leipzig.

Eingangs wurden in der Sportschau noch einmal die entscheidenden Szenen aus dem Nürnberg-Spiel gezeigt, mehrfach wurde auf den Illertisser Marktplatz geschaltet, wo viele Menschen die Auslosung live verfolgten