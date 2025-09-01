FV Illertissen spielt gegen einen Europapokal-Sieger

Zugegeben: Aus schwäbischer oder insgesamt süddeutscher Perspektive gibt es attraktivere Mannschaften als den FC Magdeburg. In den neuen Bundesländern ist das ganz anders, dort gilt der Verein aus der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt als Kultklub – was in erster Linie an seiner ruhmreichen Vergangenheit liegt.

Noch zu DDR-Zeiten hat Magdeburg 72 Spiele im Europapokal gemacht und gewann 1974 den Pokalsieger-Wettbewerb. Im Briefkopf des Vereins stehen außerdem drei Meisterschaften und sieben Pokalsiege in der DDR, prominentester Magdeburger Spieler war der vor etwas mehr als drei Jahren verstorbene Joachim Streich.

Derzeit spielt Magdeburg nach dem Aufstieg 2022 das vierte Jahr in der zweiten Bundesliga und erreichte in der vergangenen Saison den respektablen fünften Platz. Die Fans honorieren diese Leistungen, beim 4:5-Spektakel gegen Greuther Fürth am vergangenen Sonntag waren beinahe 24.000 Zuschauer und Zuschauerinnen in der Avnet-Arena. Etwa 1000 bis 1500 Schlachtenbummler aus Sachsen-Anhalt werden auch zum DFB-Pokalspiel gegen den FV Illertissen erwartet. An der Zielsetzung des Zweitligisten kann es keinen Zweifel geben, der Magdeburger Trainer Markus Fiedler sagt: „Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden.“

Ein Wiedersehen gibt es für die FVI-Familie in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit Alexander Nollenberger. Der 28-jährige Angreifer spielte in den Jahren 2016 bis 2018 beim FV Illertissen und gehört jetzt schon in der dritten Saison zum Kader des FC Magdeburg. Bisher wurde er in jedem der vier Zweitliga-Partien in dieser Saison eingesetzt, das Spiel gegen Greuther Fürth am Sonntag war für Nollenberger allerdings eines der unerfreulichen Art. Ein Tor gelang ihm nicht, stattdessen sah er in der 77. Minute die gelb-rote Karte.