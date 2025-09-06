FV Illertissen verliert gegen den TSV 1860 München

Die Geschichte hat sich nicht wiederholt. Vor drei Jahren schaffte der FV Illertissen gegen 1860 München eine Pokalsensation, diesmal ging die Sache standesgemäß aus. Der Drittligist setzte sich am Samstagnachmittag im Vöhlinstadion vor 3484 Zuschauern und Zuschauerinnen im Achtelfinale des bayerischen Totopokals gegen den Regionalligisten mit 3:1 durch. Der Titelverteidiger ist damit raus aus dem Landeswettbewerb. Mehr als ein Trostpflaster für den FV Illertissen: Im höherwertigen DFB-Pokal hat man die erste Runde überstanden und trifft am 29. Oktober auf Magdeburg.

Im Totopokal ging der Favorit nach 18 Minuten in Führung. Thore Jacobsen trat eine Ecke von links, Siemen Voet setzte die Kugel mit dem Kopf an den Pfosten, Max Reinthaler staubte ab. Es war eine hoch verdiente Führung für den Drittligisten, der auf dem Rasen des Vöhlinstadions die Anfangsphase ebenso klar dominiert hatte wie sein Anhang akustisch auf den Rängen. Kapitän Jesper Verlaat (4.) und Maximilian Wolfram (9.) hatten zuvor schon dicke Chancen für die Löwen vergeben. Nach dem Führungstreffer wurde es deutlich ruhiger. Die Sechziger verwalteten ihren knappen Vorsprung recht sicher, Illertissen entwickelte erst in der letzten Viertelstunde vor der Halbzeit ein bisschen mehr offensive Initiative. Mehr als die eine oder andere Torannäherung sowie ein erstes und harmloses Schüsschen auf den Kasten der Löwen von Milos Cocic (36.) sprang dabei aber nicht heraus. Der Pausen-Kommentar von FVI-Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler: „Wir haben nur eine Chance, wenn wir in der zweiten Halbzeit unser Herz in die Hand nehmen.“

Das tat der FVI in Person von Daniel Hausmann, der nach einer Kombination über die linke Seite abzog, der Ball wurde allerdings zur sicheren Beute von Löwen-Schlussmann Thomas Dähne (57.). Noch besser war die Chance von Yannick Glessing, aber auch er scheiterte am früheren Bundesliga-Keeper von Holstein Kiel (62.). Doch beinahe im Gegenzug legte der Drittligist einen nach: Nationalspieler Kevin Volland spielte einen Traumpass auf den eingewechselten David Philipp, der mit links zum 2:0 traf.

Die Entscheidung? Mitnichten. Der FVI hatte nun nichts mehr zu verlieren, nahm endgültig das Herz in die Hand und gab jetzt Gas. Eine Viertelstunde vor Schluss plötzlich wieder Hoffnung unter den FVI-Fans im Stadion: Nach einem Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft war plötzlich Daniel Hausmann frei durch und traf aus leicht abseitsverdächtiger Position zum Anschluss. Erneut Hausmann hätte die Sache dann sogar wieder völlig offen gestalten können, doch diesmal brachte er keinen platzierten Schuss zustande (82.). Zur tragischen Figur aufseiten des FVI wurde schließlich Robin Muth. Keine 20 Sekunden nach seiner Einwechslung klammerte er im Strafraum mit zwei Händen gegen Siemen Voeth. Elfer also gegen die Löwen, Thore Jacobsen verwandelte sicher und das war zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit tatsächlich die Entscheidung.