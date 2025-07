FV Weißenhorn gegen Birumut Ulm: Der Täter an der Tastatur

Beleidigungen waren immer schon eine unschöne Begleiterscheinung des Fußballsports. Vor 20 Jahren wurden sie noch von Angesicht zu Angesicht ausgesprochen und natürlich geahndet. Das Online-Zeitalter bietet andere Möglichkeiten: Beim Testspiel zwischen dem FV Weißenhorn und Birumut Ulm vor etwas mehr als einer Woche verschanzte sich der Täter hinter der Tastatur und lästerte auf dem Mitmach-Portal Fupa massiv vor allem gegen einen Ulmer Spieler ab. Die Reaktionen zeigen: Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, Anonymität ist oftmals eine Illusion. Die Weißenhorner Polizei bestätigte, dass der Vorfall aktenkundig ist und dass ermittelt wird.

Nach Angaben von Fupa kann sich jeder registrierte Nutzer für einen Liveticker eintragen. In der Regel handele es sich dabei um Personen, die zum Umfeld einer der beiden Mannschaften gehören und die direkt vom Sportplatz berichten. Beim Spiel zwischen Weißenhorn und Birumut Ulm war das offensichtlich anders. Angehörige beider Vereine sagen, dass der massiv beleidigte Spieler gar nicht vor Ort war und dass er schon gar nicht mitgespielt hat. In Weißenhorn wie auch in Ulm geht man zudem davon aus, dass der Täter zu keinem der beiden Vereine gehört und dass er ebenfalls nicht vor Ort war. Anil Aslaner, der sportliche Leiter von Birumut, vermutet: „Das war jemand, der uns nicht mag.“ Die Weißenhorner und die Ulmer haben den Vorfall bei der Polizei gemeldet, Birumut hat auch Anzeige erstattet.

Die Vorstandschaft des FV Weißenhorn hat zudem – ebenfalls auf Fupa – eine schriftliche Stellungnahme veröffentlicht. Darin heißt es: „Wir als FV Weißenhorn distanzieren uns in aller Deutlichkeit von den getätigten Aussagen. Sie widersprechen sowohl unseren formellen Vereinswerten – wie Respekt, Fairness und Toleranz – als auch unserer gelebten, informellen Vereinskultur, die von gegenseitiger Wertschätzung und sportlicher Integrität geprägt ist. Persönliche Beleidigungen, gleich welcher Art, haben in unserem Vereinsumfeld keinen Platz – weder im sportlichen Kontext noch in der medialen Berichterstattung.“

Nach Angaben von Fupa gibt es seit Beginn dieses Jahres wöchentlich im Schnitt 2045 Liveticker von Spielen im Amateurfußball. Gemeldet werden Zwischenstände, Torschützen, Chancen. Es werden Fotos gepostet und gelegentlich gibt es auch einen launigen Spruch. Ein Sprecher des Mitmachportals schreibt: „Fehlverhalten von Tickermeldern kommt vor, die Zahl der Vorfälle ist aber sehr niedrig. Denn Fehlverhalten wird in der Regel sofort durch Leser oder die Vereine an unseren Support gemeldet, der sieben Tage pro Woche besetzt ist und direkt einschreiten kann: Die verantwortlichen Nutzer werden dauerhaft gesperrt und die Inhalte entfernt.“ Das und noch mehr ist auch nach dem Spiel zwischen dem FV Weißenhorn und Birumut Ulm passiert: „Es wurden zudem alle verfügbaren personenbezogenen Daten zum Verursacher gesichert, als Beweismittel für den Fall einer strafrechtlichen Ermittlung.“ Das mit der Anonymität könnte sich also als Trugschluss erweisen.