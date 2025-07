FV Weißenhorn spielt zum Auftakt gegen Ingstetten/Schießen

Statt mehrerer Staffeltage gibt es im Fußball-Bezirk Donau/Iller in diesem Jahr erneut nur einen einzigen für die Vereine aus allen Ligen. Eingeladen sind die am kommenden Freitag um 19 Uhr in die Halle nach Gögglingen. Die Spielpläne sind aber zumindest teilweise wohl bereits erstellt, wenn auch noch nicht veröffentlicht – mit Ausnahme des ersten Spieltags in der Kreisliga A 3. Der Knüller zum Saisonauftakt am 17. August: Der FV Weißenhorn trifft unter seinem neuen Trainer Benjamin Reiser im Rothtal-Stadion auf die SGM Ingstetten/Schießen unter ihrem ebenfalls neuen Trainer Sven Biberacher. Derbycharakter hat auch die Partie zwischen dem SV Beuren und dem TSV Holzheim.

Eine Etage tiefer würde dem Vernehmen nach in der B 3 der SV Grafertshofen am ersten Spieltag eigentlich auf den TSV Senden treffen. Was in der Praxis bedeutet, dass Grafertshofen erst eine Woche später in die Saison einsteigt, weil der TSV Senden wegen der Ausschreitungen im Spiel gegen Illerkirchberg bekanntlich bis Ende August gesperrt ist und damit vermutlich die komplette Spielzeit raus ist.

Der erste Spieltag in der A 3: FV Weißenhorn – SGM Ingstetten/Schießen, FC Silheim – SC Staig II, FV Altenstadt – SSV Illerberg/Thal, SV Beuren – TSV Holzheim, FV Bellenberg – SV Oberroth, SF Illerrieden – SV Tiefenbach, TSF Ludwigsfeld – Esperia Neu-Ulm (alle Sonntag, 17. August).

Ausgelost wurden inzwischen auch die ersten drei Runden im Bezirkspokal. Die erste wird bereits am 3. August ausgetragen, die zweite am 10. und die dritte am 28. August. Wer auf interessante Derbys oder hochklassige Duelle bereits in der ersten Runde gehofft hat, der wird allerdings enttäuscht. Zu nennen wären vielleicht noch am ehesten die Spiele zwischen den beiden A3-Mannschaften FV Bellenberg und SV Grafertshofen sowie zwischen dem SV Nersingen aus der A 2 und dem SV Beuren aus der A 3. Auf einige der anderen bayerischen Teams warten weite Reisen. Die SGM Senden-Ay gastiert zum Beispiel in Feldstetten, der FV Weißenhorn in Lonsee und Bezirksliga-Aufsteiger TSV Kettershausen-Bebenhausen in Berghülen.

Die Pokalspiele der bayerischen Mannschaften: SG Öpfingen II – TSV Pfuhl, TSV Holzheim – SC Staig II, SV Grimmelfingen – FC Silheim, FV Altenstadt – SG Griesingen, SV Pfaffenhofen – Türkgücü Ehingen, FV Schnürpflingen – SGM Aufheim/Holzschwang, TSV Regglisweiler – FV Asch-Sonderbuch, FC Straß – VfB Ulm, TSV Herrlingen – TSV Kettershausen-Bebenhausen II, SGM Donaurieden/Dellmensingen – SV Thalfingen, Srbija Ulm II – SV Tiefenbach, SG Altheim – SV Offenhausen, TSF Ludwigsfeld – Fortuna Ballendorf, SGM Laichingen-Feldstetten – SGM Senden-Ay, SV Lonsee – FV Weißenhorn, FC Illerkirchberg – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen, SV Offenhausen II – SV Westerheim, SGM FKV/TSV Neu-Ulm II – TSV Bermaringen, TSV Einsingen – Esperia Neu-Ulm, SV Oberroth – SGM Oberdischingen/Ersingen, SGM Ingstetten/Schießen – SG Öpfingen, FC Blautal – SGM Aufheim/Holzschwang II, RSV Wullenstetten – FC Burlafingen, SV Grafertshofen – SF Illerrieden, SV Nersingen – SV Beuren, SpVgg Au – TSG Söflingen, VfL Ulm/Neu-Ulm – SSV Illerberg/Thal, FV Bellenberg – FV Gerlenhofen, TSV Berghülen – TSV Kettershausen-Bebenhausen, Türkgücü Ulm II – SGM Buch/Obenhausen II, SV Weidenstetten – SV Oberelchingen, FC Burlafingen II – TSV Kellmünz, Ataspor Neu-Ulm – TSV Blaubeuren, SGM Vöhringen/Illerzell – SC Herold-statt.