Fußball

vor 32 Min.

Gegen Oberelchingen reißt die Erfolgsserie des TSV Holzheim

Vor allem in der ersten Halbzeit wurde in erster Linie gekämpft im Spiel zwischen Holzheim und Oberelchingen.

Plus Der TSV Holzheim kassiert in der Kreisliga A beim 0:2 gegen Oberelchingen die erste Niederlage in diesem Jahr. Schiedsrichter sorgt für minutenlange Verwirrung.

Von Oliver August

Die schöne Serie ist gerissen: Der TSV Holzheim kassierte in der Fußball-Kreisliga A Donau mit dem 0:2 gegen den SV Oberelchingen die erste Niederlage nach zuvor fünf Siegen in Folge und die erste überhaupt in diesem Kalenderjahr.

Das Spiel bot allerdings vor allem im ersten Durchgang wenig Erwärmendes bei den kühlen Temperaturen. Die Hausherren brauchten 25 Minuten, um den ersten Abschluss in Richtung Oberelchinger Tor hinzubekommen. Stefan Rau verfehlte mit seinem Distanzschuss das Gehäuse aber deutlich. Viel mehr gelang den Gästen aber auch nicht. Für ihre beiden Möglichkeiten mussten jeweils Standardsituationen herhalten. Beide Male war es Daniel Dannerbauer, der mit einem direkten Freistoß (30.) und einem Kopfball nach einem Eckball (45.+1) scheiterte.

