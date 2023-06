Fußball

Gleich fünf Schiedsrichter aus dem Bezirk Donau/Iller steigen auf

Plus Auch bei Fußball-Schiedsrichtern geht es um Aufstieg und Abstieg. Die Unparteiischen im Bezirk Donau/Iller blicken auf eine starke Saison zurück.

Von Jürgen Schuster

Ein solch starkes Ergebnis haben die Spitzen-Schiedsrichter aus dem Bezirk Donau/Iller am Ende einer Fußballsaison noch nie vorweisen können: Fünf von ihnen gelang der Sprung in die nächsthöhere Liga, ein Sechster schaffte es in einen Ergänzungskader.

Zwei württembergische Unparteiische steigen aufgrund ihrer Beobachtungsnoten von der Verbands- in die Oberliga auf – und beide kommen aus dem Bezirk Donau/Iller: Matthias Wituschek (Gruppe Ulm/ Neu-Ulm) und Dr. Max Angenendt (Gruppe Blautal/Lonetal). Beide machten ihr Meisterstück mit Top-Bewertungen bei Heimspielen des Titelträgers TSV Essingen. Von Position vier blickt Ismail Halici (Ulm/Neu-Ulm) ebenfalls auf eine starke Spielzeit zurück. Der junge Koray Aydin (Blautal/Lonetal) setzte seinen Aufschwung fort. Als Spitzenreiter eines speziellen Talente-Pools in der Landesliga zog er in die Verbandsliga ein. Parallel pfeift der 21-Jährige künftig Spiele in der B-Junioren-Bundesliga. Ebenfalls in der Landesliga wusste Özgür Tan (Ulm/Neu-Ulm) zu überzeugen – deshalb wurde er in den Ergänzungskader der Verbandsliga eingestuft.

