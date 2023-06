Fußball

Gleich zwei Jugend-Mannschaften der SGM AHP greifen nach dem Titel

Am Wochenende wird in den Jugendfußball-Ligen noch einmal gespielt.

Plus Der Fußball-Nachwuchs aus Aufheim, Holzschwang und Pfaffenhofen ist auf Aufstiegskurs. Gleich zwei Reisebusse voller Fans begleiten die Kicker am Wochenende.

Eine bislang fast makellose Saison liegt hinter den A- und B-Jugend-Mannschaften der SGM AHP, einer Spielgemeinschaft aus Aufheim, Holzschwang und Pfaffenhofen. Beide Nachwuchsteams haben am Wochenende die große Chance, als Meister ihrer Klassen in die Landesstaffel aufzusteigen. „Für einen Dorfverein wie uns wäre das schon etwas Großes“, sagt Jürgen Partsch, der die Jungs zusammen mit Enes Cakmak trainiert.

Die A-Junioren treten am Samstag (17 Uhr) bei den Spfr Hundersingen an, dem Tabellenvorletzten. Momentan sind die AHP-Buben mit der SGM Einsingen an der Tabellenspitze der Regionenstaffel 1. Von acht Spielen in der Rückrunde wurde nur das Duell mit dem ärgsten Konkurrenten verloren (1:2). Die B-Junioren fahren am Sonntag (11 Uhr) zum Tabellendritten TSV Sigmaringendorf. Im 18. Spiel der Saison wollen sie den 14. Sieg und damit den Aufstieg feiern. Dabei waren sie im September vergangenen Jahres mit einer 0:7-Klatsche gegen Ermingen in die Spielzeit gestartet. "Alle dachten, wir müssen uns mit dem Abstiegskampf befassen", sagt Partsch. Doch dann kam alles anders.

