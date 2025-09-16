Gleich zwei Tiefschläge für den SSV Ulm 1846 Fußball

Letztlich sind es zwei unerfreuliche Nachrichten für die Anhängerschaft des SSV Ulm 1846 Fußball. Ihre Mannschaft verlor das zweite Auswärtsspiel in der 3. Liga innerhalb von vier Tagen mit 1:3 beim FC Saarbrücken, vor allem aber machte eine höchst unschöne Nachricht schon vor dem Anpfiff die Runde: Dominik Martinovic hat sich demnach am Samstag in Aachen weit schwerer am Knie verletzt, als zunächst angenommen wurde. Unter anderem bei Magenta-Sport war sogar von einem Kreuzbandriss die Rede, bestätigt wurde diese Horror-Diagnose von Ulmer Seite nicht.

Schlimmer ginge es wirklich nicht: Erstes Punktspiel für den neuen Verein, starke Leistung, erstes Tor und dann die übelste Verletzung, die sich ein Fußballer zuziehen kann. Für das Spiel in Saarbrücken war Martinovic natürlich keine Option. Für ihn rückte Paul-Philipp Besong in die Startelf. „Das war auch für die Mannschaft ein Schlag“, sagte Trainer Robert Lechleiter zu der Verletzung von Martinovic und kündigte an: „Wir spielen auch für ihn.“

Diese guten Vorsätze wurden allerdings vom FC Saarbrücken schon nach nicht einmal fünf Minuten ein Stück weit über den Haufen geworfen: Sololauf von Florian Pick, der setzt sich auch im Strafraum gegen Max Brandt durch und nagelt das Leder in den Torwinkel. Die Ulmer schüttelten sich kurz und spielten ihrerseits zunächst noch mutig nach vorne. Die Doppelchance für Dennis Dressel und Marcel Seegert war durchaus eine der guten Art (13.). Es blieb für lange Zeit die letzte und so gut wie die von Rodney Elongo-Yombo war sie sowieso nicht. Der Saarbrücker Angreifer vergab freistehend aus zehn Metern einen Hundertprozenter (16.). Und je länger das Spiel dauerte, desto stärker dominierte in der ersten Halbzeit der Tabellendritte und desto seltener konnten sich die Ulmer vom Dauerdruck befreien. Erst kurz vor der Pause war es einmal soweit, Besong schoss aus der Drehung nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Aber insgesamt waren die Spatzen zur Halbzeit mit dem knappen Rückstand sehr gut bedient. Positiv formuliert: Sie hatten dem Saarbrücker Dauerdruck stand- und ihre Chance damit am Leben gehalten.

Marcel Seegert erzielt für den SSV Ulm 1846 Fußball den Ausgleich

Zehn Minuten nach Wiederbeginn war das Spiel kurzzeitig sogar wieder komplett offen: Leon Dajaku tritt einen Freistoß vor das Tor, Seegert schraubt sich hoch und versenkt den Ball mit einem wuchtigen Kopfstoß zum Ausgleich. Ein natürlich schmeichelhafter Zwischenstand für die Ulmer und lange hatte er auch nicht Bestand: Wieder ein Antritt von Pick, der zwei Gegenspieler stehen lässt und mit seinem schon sechsten Saisontor auf 2:1 stellt (67.). Die Riesenchance zum erneuten Ausgleich hatte Elias Löder, der es irgendwie schaffte, den Ball zwei bis drei Meter vor der Torlinie drüber zu schaufeln. Das Spiel, das vorübergehend verflacht war, nahm wieder an Fahrt auf, aber einen vergleichbaren Hochkaräter hatte es für die Ulmer nicht mehr im Angebot. Die liefen in der 87. Minute noch in einen Konter, den Patrick Schmidt zum 3:1 abschloss und damit den Deckel drauf machte.

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Görlich, Seegert, David, Mazagg (80. Meier) – Löder (80. Röser), Dressel, Brandt, Dajaku (61. Wenig) – Becker, Besong (46. Kölle).