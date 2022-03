Gnadenlos effektiv: Der SSV Ulm 1846 Fußball klettert wieder auf Platz zwei

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball nutzt eine seiner wenigen Chancen und gewinnt 1:0 gegen den FC Astoria Walldorf. Souveränität lassen die Spatzen dieses Mal aber vermissen.

Die beiden Männer unterhielten sich auf dem Weg zum Parkplatz über den Ketchup-Flaschen-Effekt. Man klopft und klopft hinten auf die Flasche, aber es kommt einfach nichts raus. Bis sich völlig überraschend fast der gesamte Inhalt auf einmal über den Teller ergießt. So ähnlich war das beim 1:0-Sieg des SSV Ulm 1846 Fußball im Regionalliga-Heimspiel gegen Astoria Walldorf. Bis auf den kleinen Unterschied, dass am Dienstagabend im Donaustadion anstelle von Ketchup große Emotionen im Spiel waren.