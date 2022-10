Fußball

vor 47 Min.

Gnadenlos effektiv: SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt in Homburg mit 4:1

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt das Spitzenspiel der Regionalliga Südwest beim FC 08 Homburg deutlich. In der Tabelle wächst der Vorsprung auf die Verfolger.

Von Stephan Schöttl

So mancher Fan wird sich zu Hause beim Blick auf das Ergebnis verwundert die Augen gerieben haben. 4:1? Ja, 4:1! Mit einem beeindruckend selbstsicheren und souveränen Auftritt gewann der SSV Ulm 1846 Fußball das Topspiel der Regionalliga Südwest beim FC 08 Homburg. Vor etwas mehr als 3000 Zuschauerinnen und Zuschauern hatten die Spatzen den Grundstein bereits in den ersten 45 Minuten gelegt. Dank gnadenloser Effektivität. Die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle bleibt damit ungeschlagen und hat in der Tabelle nun wieder fünf Zähler Vorsprung auf Homburg und den punktgleichen TSV Steinbach Haiger.

